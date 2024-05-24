هكذا ستجرى اختبارات الاستدراك وتحذيرات من التلاعب بالتواريخ

منح الحرية لتلاميذ الثانوي لانتقاء المواد بناء على المعدلات

صادقت وزارة التربية الوطنية على المنشور الخاص بالاختبارات الاستدراكية للسنة الدراسية الجارية، إذ حددت من خلاله كيفيات وآليات الإجراء والفئات المعنية بها وآجال إنجاز العملية، حيث تقرر منح الحرية لتلاميذ مرحلة التعليم الثانوي “لانتقاء” مواد الاستدراك، والتي يجب ألا تتجاوز مادتين اثنتين، محذرة المؤسسات التربوية من برمجة هذا النوع من التقييمات الكتابية خارج التواريخ الرسمية المعلن عنها.

وفي منشور وزاري صادر عن المديرية العامة للتعليم تحت رقم 93 المؤرخ في 21 ماي الجاري، وبناء على المرجع رقم 267 المؤرخ في 9 أكتوبر 2023، المتضمن رزنامة الاختبارات الفصلية 2023/2024، ألزمت الوزارة الوصية مديريها الولائيين بأهمية برمجة الاختبارات الاستدراكية عبر كافة المؤسسات التربوية للأطوار التعليمية الثلاثة دون استثناء، بعنوان السنة الدراسية الجارية، مع شريطة التقيد بمجموعة كيفيات وآليات وآجال محددة، قد تم الإفراج عنها عقب المصادقة عليها، تنفيذا لتعليمات وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد.

هذه الفئات المعنية بالاختبارات الاستدراكية

وفي هذا الشأن، لفتت المديرية العامة للتعليم إلى أن الاختبارات الاستدراكية، تخص التلاميذ الذين تحصلوا على معدل سنوي عام يتراوح بين 4.50 و4.99 من 10 في مرحلة التعليم الابتدائي، وبين 9 و9.99 من 20 في مرحلتي التعليم المتوسط والثانوي، على أن تنظم في المواد التي لم يتحصل فيها التلاميذ على المعدل بالنسبة لمرحلتي التعليم الابتدائي والتعليم المتوسط، وفي مادتين فقط من بين المواد التي لم يتحصل فيها التلاميذ على المعدل بالنسبة لمرحلة التعليم الثانوي.

وفي نفس الإطار، أوضحت نفس المديرية بأنه سيتم منح الحرية للتلميذ بمرحلة التعليم الثانوي، لاختيار المادتين المعنيتين بالاختبارات الاستدراكية، في وقت كان “مجلس القسم” هو من يتكفل بتحديد قائمة المواد المعنية بهذا النوع من التقييمات، حيت كانت الاختبارات تجرى في أكثر من مادتين.

ونبهت المديرية، في المنشور الوزاري ذاته، إلى أن عملية انتقاء المادتين المعنيتين بالاختبارات الاستدراكية، لفائدة تلاميذ الأولى والثانية والثالثة ثانوي، تخضع لترتيب المعدلات السنوية للمواد التي تحصل فيها التلاميذ على علامة تقل عن 10 من 20، من أعلى معدل إلى أدنى معدل، على أن تعطى الأولوية للمواد المميزة للجذع المشترك أو الشعبة، حسب الحالة.

هذه آجال استخراج قوائم المعنيين بالاستدراك

وإلى ذلك، أشارت المديرية ذاتها إلى أن مدير المؤسسة التعليمية مطالب وجوبا بالقيام بمهمة استخراج قائمة التلاميذ المعنيين بالاختبارات الاستدراكية حسب المواد التي يختبرون فيها، عبر حسابه الخاص بالأرضية الرقمية لوزارة التربية الوطنية، وذلك فور الانتهاء من التصحيح وصب علامات التقويم للفصل الدراسي الثالث والأخير، والتأكد من صحتها، في أجل أقصاه يوم الخميس 30 ماي الجاري بالنسبة لمرحلتي التعليم المتوسط والثانوي، ويوم الأحد 2 جوان بالنسبة لمرحلة التعليم الابتدائي.

هذه رزنامة الاختبارات الاستدراكية

وأبرزت الوزارة من خلال نفس المنشور الوزاري بأن تواريخ الاختبارات الاستدراكية في المراحل التعليمية الثلاث، والمحددة في المنشور رقم 267 المؤرخ في 9 أكتوبر 2023، تشهر وتبلغ للتلاميذ المعنيين بها وأوليائهم بكل الوسائل المتاحة، لاسيما عبر المواقع الإلكترونية والصفحات الرسمية لمديريات التربية للولايات، وذلك يوم الخميس 23ماي الجاري.

وإلى ذلك، فقد تقرر برمجة الاختبارات لتلاميذ مرحلتي التعليم المتوسط والثانوي بجميع مستوياته التعليمية باستثناء أقسام الامتحانات، يومي 23 و24 جوان الداخل، في حين ستجرى يومي 26 و27 من نفس الشهر بالنسبة لتلاميذ مرحلة التعليم المتوسط بمستوياته الثلاثة وهي الأولى والثانية والثالثة.

وبخصوص الإعلان عن النتائج، أوضحت الوزارة بأنه قد تم تحديد الـ27 للإفراج عنها، غير أن الملفت في هذا التاريخ، بأنه هو نفس اليوم الذي تختتم فيه الاختبارات الاستدراكية لفائدة تلاميذ الأولى والثانية والثالثة متوسط، وهو الأمر الذي أثار استغراب وحيرة المديرين والأساتذة، حيث سيكون الجميع مطالب وجوبا بإنجاز التصحيح تزامنا والإجراء، وذلك لأجل ربح الوقت، ومن ثمة إنهاء جميع الأعمال في آجالها المحددة، قبل موعد الخروج في العطلة الصيفية.

الـ5 جوان لنشر قوائم المعنيين بالاستدراك

وبالإضافة إلى ما سبق، ألزمت الوصاية رؤساء المؤسسات التربوية بأهمية نشر قائمة التلاميذ المعنيين بالاختبارات الاستدراكية حسب المواد المستخرجة من الأرضية الرقمية لوزارة التربية الوطنية في الفضاءات الإعلامية على مستوى كل المؤسسات التربوية في المراحل التعليمية الثلاث، للإعلان الواسع عنها، وتمكين المعنيين وأوليائهم من الاطلاع عليها، وذلك يوم الأربعاء 5 جوان على الساعة منتصف النهار.

مقابل ذلك، أكدت الوزارة الوصية على أن مدير المؤسسة التربوية مطالب أيضا بإنجاز رزنامة إجراء الاختبارات الاستدراكية يوم الخميس 6 جوان، ويشهرها وجوبا، ويبلغها للتلاميذ المعنيين وأوليائهم بكل الوسائل المتاحة، ويرسل نسخة منها إلى مدير التربية للولاية في نفس اليوم، على ألا تبرمج خارج التواريخ المحددة في المنشور الوزاري، مهما كانت الأسباب والظروف.

واستناد لما سلف، طلبت الوزارة من مديريها التنفيذيين تبليغ الأساتذة بأهمية الإشراف الشخصي على تحضير التلاميذ المعنيين بالاختبارات الاستدراكية معنويا ونفسيا وبيداغوجيا، في حين كلفتهم بمهمة إعداد وتصميم المواضيع مع مراعاة الدقة والوضوح، من خلال الابتعاد عن الضبابية في الطرح، على أن يشرف المربون بمعية تلامذتهم على تصحيح مواضيع الاختبارات، ويطلعونهم على المعدلات التي تحصلوا عليها.

وإلى ذلك، فإن الأساتذة مطالبون وجوبا أيضا بالاحتفاظ بمواضيع الاختبارات الاستدراكية، وبأوراق إجابات التلاميذ على مستوى إدارة المؤسسة التعليمية لمدة سنة كاملة، على أن يتم الإعلان عن نتائجها يوم الخميس 27 جوان المقبل.

ونظرا للأهمية البالغة التي تكتسيها الاختبارات الاستدراكية بالنسبة للتلاميذ المعنيين، أكدت الوزارة على ضرورة إيلائها العناية التي تستحقها، والتقيد الصارم بالترتيبات المضمنة في هذه التعليمة، مع الحرص الشخصي على أن تجرى الاختبارات الاستدراكية، في أحسن الظروف.

هذا، وطلبت الوصاية من مديريها الولائيين دعوة مفتشي المراحل التعليمية الثلاث للاطلاع الميداني على تنفيذ هذه التعليمة ذات الشأن التربوي، ومتابعتها على مستوى كل المؤسسات التربوية، من أجل ضمان تحقيق الأهداف التربوية المنتظرة منها، من أبرزها السهر على تحسين مستوى التحصيل الدراسي لدى التلاميذ ورفعه ، لتمنحهم بذلك فرصة ثانية للنجاح والانتقال إلى مستوى أعلى، في حين تحافظ على مجهوداتهم.