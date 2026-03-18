إدارة الموقع
الجزائر

هكذا ستكون العاصمة بعد التقسيم الإداري الجديد

إيمان بوخاتم
هكذا ستكون العاصمة بعد التقسيم الإداري الجديد

صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية مرسوم رئاسي جديد يتضمن التنظيم الإداري لولاية الجزائر، في خطوة ترمي إلى  تحسين فعالية التسيير وتعزيز أداء الهياكل الإدارية.

وتضمن العدد رقم 19 من الجريدة الرسمية مرسوما رئاسيا تحت رقم 112-26 المؤرخ في 18 رمضان 1447هـ، الموافق لـ 8 مارس 2026، ينص على إعادة تنظيم ولاية الجزائر إلى مجموعة من الدوائر الإدارية المحددة بدقة، وفق ملحق يضبط البلديات التابعة لكل دائرة.

وقد استند هذا النص إلى جملة من القوانين والتنظيمات السابقة المتعلقة بالتنظيم الإقليمي للبلاد، وكذا بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود.

وبحسب المرسوم، تم توزيع بلديات العاصمة على 13 دائرة إدارية، وهي زرالدة، الشراقة،  درارية، بئر توتة، بئر مراد رايس، بوزريعة، حسين داي، الدار البيضاء، سيدي امحمد، الحراش، باب الوادي، براقي، الرويبة، حيث شهد التعديل إلغاء مقاطة سيدي عبد الله وإلحاق بلديات المعالمة والرحمانية بمقاطة زرالدة.

في حين تم تخفيف الضغط عن مقاطة الدار البيضاء التي كانت تضم 7 بلديات، بتحويل بلديتي المرسى وعين طاية إلى مقاطعة الرويبة وبلدية المحمدية إلى مقاطعة الحراش.

