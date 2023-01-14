هكذا سيتم اختيار حجاج 2023 والأسبقية للأوائل

بناء على غربلة قائمتيْ "كورونا" العالقتين منذ 2020

تتجه وزارة الداخلية والجماعات المحلية، نحو اعتماد قائمة الحجاج الفائزين في قرعتي 2020 و2021 الذين لم يحالفهم الحظ لأداء المناسك السنة الماضية، بسبب عامل السن، وذلك لأداء شعيرة الحج هذا الموسم، وستكون عملية الاختيار بناء على الترتيب الرقمي.

وحسب مصادر “الشروق”، فإن القائمتين السابقتين لسنتي 2020/2021 واللتين علقتا بسبب تفشي وباء كورونا في العالم ستعرضان للتمحيص والترتيب، مع استبعاد أسماء الأشخاص المتوفين والعاجزين عن أداء المناسك، وسيكون الاختيار بناء على الترتيب الرقمي – أي أولا بأول، وفي حال إبقاء السلطات السعودية على نفس حصة الحجاج المتعمدة خلال السنوات الماضية والمقدرة بـ41 ألف حاج بالنسبة للجزائر سيتم الاحتفاظ بجزء من أسماء الحجاج الفائزين في قرعة 2022 للسنة المقبلة، وفي حال رفعت حصة الجزائر ستشارك كل الأسماء الفائزة في القائمتين دون استثناء.

وحسب مصادر”الشروق”، فإن الجزائر طلبت رسميا رفع حصتها من الحجاج إلى 46 ألف حاج نظرا لعدد الطلبات المتزايد وكذا بناء على عدد سكان الجزائر.

وتعليقا على هذه المعطيات، يقول الخبير السياحي، علي مناصر، في تصريح لـ”الشروق” إنه في حال قررت السلطات اعتماد قائمتي 2021 و2022 وهو أمر متوقع – حسبه- خاصة بعد رفع القيود عن الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما، من أجل أداء مناسك الحج، سيتم اختيار الحجاج حسب الأولوية.

ويقول مناصر إن قرار رفع حصة الجزائر هذه السنة يبقى بيد السلطات السعودية، رغم أنه مستبعد حاليا، خاصة أن القرار ليس مرتبطا بدولة الجزائر لوحدها -يقول مناصر- بل بكل الدول الإسلامية.

وبخصوص تكلفة الحج هذه السنة والتوقعات المنتظرة، قال -محدثنا- إنها لن تختلف كثيرا عن السنة الماضية نظرا لعدة أسباب من بينها تكاليف النقل التي بقيت مرتفعة فضلا عن الإيواء والإعاشة، وذلك رغم قرار وزارة الحج السعودية، مؤخرا تخفيض تكاليف خدمات التأمين في إطار منح التأشيرة من 109 إلى 29 ريالا، قائلا: “هذه التخفيضات لن تؤثر كثيرا في قيمة التكلفة لاسيما في ظل الارتفاع المتزايد على طلبات الحج بعد رفع الحظر عن شرط السن”.

ومعلوم أن الجزائر كانت قد وقعت نهاية الأسبوع الماضي، على الاتفاقية الخاصة بترتيبات شؤون الحج لموسم حج 1444/2023، وذلك بموجب اتفاقية بين وزارتي الشؤون الدينية والأوقاف ووزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية.

وكان الوزير يوسف بلمهدي قد حضر فعاليات مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة، الذي انعقد بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية ما بين 09 إلى 12 جانفي الجاري، حيث كان على رأس الوفد الجزائري سفير الجزائر بالمملكة العربية السعودية علي بوغازي، والمدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة أحمد سليماني، ومدير التنظيم والشؤون القانونية والتعاون يوسف حفصي.

وخلال هذا المعرض أعلنت المملكة السعودية عن قرار إلغاء شرط السن بالنسبة للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 سنة، إضافة إلى عدة تخفيضات وامتيازات أقرتها السعودية لأول مرة.

للإشارة، فإن المملكة العربية السعودية قررت منذ 2020 إجراء شعيرة الحج بأعداد محدودة من الحجاج بسبب تداعيات تفشي وباء كورونا، وعليه تقرر عدم ذهاب الحجاج الجزائريين الذين فازوا في قرعة حج 2020-2021، خاصة الذين تفوق أعمارهم 65 سنة، وأعلنت السلطات الجزائرية حينها بأن أماكن هؤلاء ستبقى محفوظة إلى غاية إلغاء كافة القيود المفروضة على أداء مناسك الركن الخامس في الإسلام.