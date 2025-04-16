هكذا علقت “حماس” على منع “الصهاينة” من دخول هذه الدولة

صادق رئيس جزر المالديف على تعديل قانون الهجرة بما يمنع دخول حاملي جوازات السفر “الإسرائيلية”، في خطوة رحبت بها حركة “حماس”.

وأوضحت الحكومة أن سبب الحظر هو “الفظائع المستمرة وأعمال الإبادة الجماعية المستمرة التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني”، معربة عن تضامنها مع الفلسطينيين.

وجاء في بيان رسمي أن القرار يعكس موقف الحكومة بشأن التطورات المرتبطة بالقضية الفلسطينية، وأنه يأتي “رداً على الانتهاكات المستمرة للاحتلال الصهيوني بحق المدنيين الفلسطينيين”، كما أكد البيان التزام جزر المالديف “بدعم حقوق الشعب الفلسطيني وإدانة الأعمال المخالفة للقانون الدولي”.

وتعليقا على القرار أشادت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، بمصادقة رئيس جزر المالديف محمد معز، على قرار منع حاملي الجوازات “الإسرائيلية” من دخول البلاد، واعتبرته “قرارا شجاعا” يتوافق مع الموقف الأخلاقي الرافض للإبادة في غزة.

وقالت الحركة في بيان: “نثمن عاليا مصادقة رئيس المالديف على قرار حظر دخول الإسرائيليين إلى بلاده، ونعدّها خطوة شجاعة وفي الاتجاه الصحيح”.

وأضافت أن هذه الخطوة “تتوافق مع الموقف الأخلاقي الرافض للجرائم الوحشية وحرب الإبادة التي ترتكبها حكومة الاحتلال الفاشي بحق الشعب الفلسطيني، لا سيما في قطاع غزّة”.

يُذكر أن القرار أثار ردود فعل متفاوتة على المستوى الدولي، وسط استمرار التوترات المرتبطة بالصراع الإسرائيلي-الفلسطيني، لا سيما في ظل التصعيد المستمر في قطاع غزة.