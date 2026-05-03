هكذا نتعامل مع الأضحية أياما قبل عيد الأضحى

بياطرة ينصحون بتغذية جيدة وبيئة نظيفة للكباش المستوردة

تشهد، هذه الأيام، انطلاق تسليم الكباش المستوردة عبر منصة “أضاحي”، وهو ما يستدعي ضرورة الوعي بكيفية التعامل معها بعد اقتنائها، خاصة وأن هذه الأضاحي تمر عبر منظومة رقابة صحية دقيقة من بلد المنشأ إلى غاية نقاط البيع، غير أنّ عوامل الإجهاد المرتبطة بالنقل تستدعي عناية خاصة خلال فترة ما قبل العيد لضمان سلامتها.

تولي السلطات اهتماما كبيرا بالكباش المستوردة قبل عيد الأضحى، حتى تصل لأيدي أصحابها في صحة جيدة، وذلك وفق إجراءات صحية وتنظيمية دقيقة، تبدأ منذ وصولها عبر الموانئ، أين تخضع لمراقبة بيطرية صارمة للتأكد من سلامتها وخلوّها من الأمراض. ثم تُنقل إلى مراكز حجر صحي مجهزة، يتم فيها توفير الأعلاف المناسبة والمياه النظيفة والرعاية البيطرية المستمرة، مع متابعة حالتها الصحية يوميًا. كما تُراعى شروط النظافة والتهوية الجيدة لتفادي انتشار العدوى وضمان وصول الأضاحي إلى المواطنين في أفضل حال صحية، حفاظًا على الصحة العامة وضمانًا لشعيرة دينية سليمة وآمنة.

هدى جعفري: العناية الجيدة ترفع جودة اللحم حتى 40 بالمائة

واستمرارا لهذه العناية، ومع تسلم كثير من المواطنين أضحياتهم أياما قبل العيد، يشدد مختصون وبياطرة على ضرورة احترام قواعد عامة في تربية الأضحية خلال هذه الأيام، تقوم أساسا على التدرج في التغذية، وتوفير بيئة نظيفة ومهواة، مع الحرص على تقليل عوامل التوتر والإجهاد، وتفادي الممارسات الخاطئة التي قد تؤثر على صحة الكبش وضمان أضحية سليمة وفق المعايير الصحية المطلوبة.

عملية المراقبة تبدأ من بلد المنشأ

ومن جهتها، طمأنت المفتشة البيطرية والخبيرة المستشارة في القطاع الزراعي، الدكتورة هدى سميرة جعفري، المواطنين بخصوص سلامة هذه الأضاحي، مؤكدة أنها تمر عبر منظومة رقابة صحية دقيقة ومتعددة المراحل.

وأوضحت جعفري، لـ”الشروق” أن عملية المراقبة تبدأ من بلد المنشأ، حيث يخضع القطيع لفحوصات بيطرية شاملة تستهدف أهم الأمراض الوبائية، قبل أن تعاد مراقبته محليا فور وصوله عبر الحجر الصحي لمدة تتراوح بين 5 و7 أيام، باعتبار أن هذه الكباش موجهة مباشرة للذبح. وأضافت أن نسبة المخاطر الصحية ضعيفة جدا، ولا تتجاوز 1 إلى 2 بالمائة، وهي ضمن المعايير الدولية المقبولة.

في المقابل، لفتت المتحدثة إلى أن الكباش المستوردة قد تتعرض لعوامل إجهاد نتيجة النقل لمسافات طويلة، ما قد يؤدي إلى بعض الاضطرابات المؤقتة، خاصة على المستوى التنفسي أو الهضمي، بنسبة قد تصل إلى 10 بالمائة في بعض الحالات، مؤكدة أن هذه الأعراض غالبا غير خطيرة إذا تم التعامل معها بالشكل الصحيح، مشددة على ضرورة اقتناء الأضاحي من نقاط البيع المعتمدة، نظرا لكونها تخضع لمراقبة بيطرية مستمرة، ما يضمن سلامة الحيوان وحماية المستهلك.

عزل الكبش وتمكينه من الماء النظيف

وفي سياق متصل، قدمت الخبيرة البيطرية جملة من التوصيات العملية للعناية بالكباش خلال العشرين يومًا التي تسبق العيد، مؤكدة أن الالتزام بها يحسن جودة اللحم بنسبة قد تصل إلى 30 إلى 40 بالمائة.

وكشفت أن المرحلة الأولى، الممتدة من 3 إلى 5 أيام بعد الشراء، تُعد فترة تأقلم أساسية، حيث ينصح بعزل الكبش عن باقي الحيوانات ومراقبة حالته الصحية، مع توفير بيئة هادئة لتقليل التوتر الذي قد يؤثر على مناعته.

أما بخصوص التغذية، فأوصت بتقديم علف متوازن يجمع بين التبن والشعير أو الأعلاف المركبة، بكمية يومية تعادل 2 إلى 3 بالمائة من وزن الكبش، مع تجنب التغييرات المفاجئة في النظام الغذائي لتفادي الاضطرابات الهضمية.

كما شددت على أهمية توفير الماء النظيف بشكل دائم، بمعدل يتراوح بين 3 و5 لترات يوميا، مع الحرص على تنظيف مكان الإيواء يوميًا للحد من انتشار الأمراض، وفي ما يتعلق بالمراقبة الصحية، دعت جعفري إلى متابعة الشهية والحركة الطبيعية للحيوان، والتأكد من خلوه من السعال أو الإفرازات، مع مراقبة درجة حرارته التي تتراوح عادة بين 38.5 و40 درجة مئوية، والتنبيه إلى ضرورة استشارة طبيب بيطري فور ظهور أي أعراض غير طبيعية.

تفادي الإجهاد مع التهوية الجيدة

كما نبهت إلى أهمية الوقاية من الإجهاد الحراري، من خلال توفير الظل والتهوية الجيدة، وتجنب ربط الكبش بطريقة ضيقة أو تركه تحت أشعة الشمس لفترات طويلة، وأضافت أن التحضيرات الأخيرة قبل العيد مهمة جدا، بحيث أوصت بتقليل العلف تدريجيا قبل الذبح بـ12 إلى 24 ساعة، مع الإبقاء على توفير الماء فقط، لما لذلك من دور في تحسين نوعية اللحم بعد الذبح وتقليل مخاطر التلوث، مشددة على ضرورة تجنب غسل الكبش مباشرة قبل الذبح لتفادي تعريضه للإجهاد، مؤكدة على أن الالتزام بهذه التوصيات البسيطة يساهم في تقليص نسبة المشاكل الصحية إلى أقل من 5 بالمائة.