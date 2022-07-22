هكذا وزّع زفيزف المناصب في المكتب الفيدرالي لـ “الفاف”

أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم عن أعضاء مكتبه الفيدرالي الجديد، على هامش أوّل اجتماع له بِرئاسة جهيد زفيزف.

وتشكّل المكتب الفيدرالي (التنفيذي) لـ “الفاف” على النّحو التالي:

– عز الدين عراب النائب الأوّل لِرئيس “الفاف”، ورئيس اللجنة الطبية.

– جمال مربوط النائب الثاني لِرئيس “الفاف”، ورئيس اللجنة المالية.

– محمد معوش رئيس لجنة الأخلاقيات.

– محمد غوثي (وسط- شرق) وتواتي دردور (وسط- غرب) والجيلالي عيدات (الجنوب)، يشتركون في رئاسة لجنة التنسيق مع الرابطات.

– عز الدين بن ناصر رئيس لجنة الكرة المحترفة.

– أحمد خبوز رئيس لجنة الكرة الهاوية.

– حكيم مدان رئيس اللجنة الفنية.

– جهيد زفيزف رئيس لجنة التحكيم، في مهمّة مُؤقّتة إلى غاية انعقاد الجمعية العامّة الاستثنائية الخاصة بِتعديل لوائح “الفاف”.

– نسيبة الأغواطي رئيسة لجنة الكرة النسوية.

– كريم شتوف رئيس لجنة البنى التحتية.

– عبد الحفيظ فرقاني رئيس لجنة كأس الجمهورية والأمن.

– مناصب رئاسة ثلاث لجان دائمة سيُكشف عنها لاحقا، وهي لجنة التدقيق الداخلي واللجنة القانونية ولجنة قانون اللاعب.

– بِخصوص ملف تعديل لوائح “الفاف”، تقرّر تشكيل لجنة مكوّنة من عز الدين عراب وكريم شتوف وخبراء قانونيين، تعمل رفقة الأمين العام منير دبيشي. وتخلص إلى تقييم ما أُنجز إلى حدّ الآن، وإعداد مُسَوَّدة، تُعرض على المكتب الفيدرالي في أقرب وقت مُمكن.

وكانت هُوِّية المكتب الفيدرالي قد اتّضحت، بعد انتهاء انتخابات رئاسة “الفاف” في الـ 7 من جويلية الحالي.

وجلب زفيزف للعمل معه في “الفاف”، خليطا من الإطارات القديمة لِهذه الهيئة وآخرين جدد.

وتتمثّل أسماء أعضاء المكتب الفيدرالي لـ “الفاف” نسخة جهيد زفيزف، في: محمد معوش، وحكيم مدان، ومحمد غوثي، وعراب عز الدين، وكريم شتوف، ونسيبة الأغواطي، وعبد الحق خبوز، وتواتي دردور، وجمال مرابط، والجيلالي عيدات، وعز الدين بن ناصر، وعبد الحفيظ فرقاني.

وبِخصوص طاقم الفريق “الاحتياطي”، فأسماؤهم تتمثّل في: عماد عميسي، وحسام الدين حركات، وخليفة مزروة، وكمال خديس.