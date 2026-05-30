هلال سوداني يعود إلى الدوري الكرواتي

أعلن نادي كوستوشيا الكرواتي تعاقده رسميًا مع الدولي الجزائري السابق هلال سوداني، في خطوة تعيد المهاجم المخضرم إلى أجواء الكرة الكرواتية التي شهدت أبرز محطات مسيرته الاحترافية.

وجاء إعلان الصفقة عبر الحسابات الرسمية للنادي، الذي رحب بسوداني واصفًا إياه بـ”Mr. Derby”، بالنظر إلى المكانة الكبيرة التي يحظى بها لدى جماهير الكرة الكرواتية، خاصة بعد تألقه اللافت مع دينامو زغرب، خلال السنوات الماضية.

ويصل سوداني إلى كوستوشيا بعد تجربة دامت ثلاث سنوات مع نادي ماريبور السلوفيني، حيث واصل تقديم مستويات جيدة رغم تقدمه في السن، مستفيدًا من خبرته الكبيرة التي راكمها في الملاعب الأوروبية.

ويبقى اسم هلال سوداني مرتبطًا بفترته الذهبية مع دينامو زغرب، إذ خاض بقميصه 197 مباراة سجل خلالها 86 هدفًا وقدم 55 تمريرة حاسمة، ليصبح أحد أبرز اللاعبين الأجانب الذين مروا على النادي الكرواتي.

كما حمل الدولي الجزائري السابق ألوان عدة أندية أوروبية معروفة، أبرزها أولمبياكوس اليوناني، نوتنغهام فورست الإنجليزي وفيتوريا غيماريش البرتغالي، إلى جانب مسيرته المميزة مع المنتخب الجزائري.

وبانضمامه إلى كوستوشيا، يواصل سوداني مشواره الاحترافي في سن الثامنة والثلاثين، مؤكدًا رغبته في مواصلة المنافسة وتقديم الإضافة بخبرته الكبيرة داخل المستطيل الأخضر.