هل أرادت ألمانيا احتواء هذا اللاعب “المُؤثّر” الفلسطيني؟

التفّت الصّحافة الألمانية بِنوع من الانبهار، حول لاعب محلّي لِكرة القدم فلسطينيِّ الجذور.

وخاض الجناح نادر الجنداوي أوّل مباراة في مشواره الرياضي الاحترافي، سهرة الأربعاء الماضي. رغم أنه يبلغ من العمر 27 سنة.

ودخل الجنداوي إلى أرضية الميدان بديلا في الدقيقة الـ 80، وحينها كان فريقه هيرتا برلين مُتخلّفا في النتيجة بـ (1-2) أمام المُنافس نادي هامبورغ. لِحساب ثمن نهائي مسابقة كأس ألمانيا.

وانتهت هذه المباراة لِمصلحة فريق هيرتا برلين بِواقع ركلات الترجيح (5-3)، بعد أن أشارت النتيجة إلى التعادل (3-3) في الوقتَين الأصلي والإضافي.

وساهم الجنداوي في تأهّل فريقه هيرتا برلين لِربع النّهائي، لمّا سجّل هدفا خلال سلسلة ركلات الترجيح.

ورغم التحاقه بِنادي هيرتا برلين في صيف 2022، إلّا أنه بقي ينشط في الفريق الرّديف، حتّى مُنحت له فرصة خوض أوّل مباراة رسمية في صنف الأكابر سهرة الأربعاء الماضي.

وقبل فريق هيرتا برلين، كان الجنداوي يرتدي أزياء أندية ألمانية مغمورة، أو ينشط في الفئات الصّغرى.

وبعيدا عن الحقل الكروي، يحمل الألماني ذو الأصل الفلسطيني نادر الجنداوي لقب “مُؤثّر”. حيث يحوز أرقاما مُذهلة بِهذا الشّأن فحواها: مليونَان و600 ألف (2.6) مُتابع في “تيك توك”، ومليونا (2) مُتابع في “إنستغرام”، ومليون و750 ألف (2.75) مُتابع في “يوتيوب”.

ولِأن الظّرف الزّمني يُشير إلى معاناة شعب البلد الأصلي لِنادر الجنداوي من جرائم المُحتلّ الصّهيوني، فهل دفع الألمان بِهذا اللاعب إلى الواجهة، بِمنحه الفرصة الرياضية، احتواءً له، وأيضا إبعاده عن توظيف شهرته إلكترونيا فيما يُغضب الصّهاينة؟