هل أضحت “دقلة نور” الجزائرية محمية من قبل التجارة العالمية؟

أفادت المنظمة الجزائرية للدفاع عن المستهلك، أن “دقلة نور” الجزائرية أضحت محمية من قبل منظمة التجارة العالمية.

وقالت حماية المستهلك في منشور عبر حسابها على فيسبوك إنه تم تسجيل علامة دقلة نور طولقة تحت المؤشر الجغرافي IG) Indications Géographique) بعد انتظار دام خمس سنوات.

وأضافت أن المؤشر الجغرافي باختصار هو أن يصبح لها بطاقة تعريف دولية، يعني الآن تستطيع الدفاع عن دقلة نور طولقة من خلال الاسم المسجل والعلامة الفارقة.

وتابعت: “يعني “دقلة نور طولقة”، وليست “دقلة نور” فروعها في تونس وأمريكا، وبالتالي لن تباع في الأسواق العالمية بغير اسم الجزائر.

من جانبها نشرت الكاتبة أحلام مستغانمي تغريدة عبر حسابها على تويتر جاء فيها: “تسمية المدن تعود للسياح الأمريكيين الأوائل الذين زاروا واحات بسكرة و طولقة سنة 1903م و أعجبوا بثمارها الذهبية،فنقلوا شتلات من نخلها، و غرسوها في مدينتهم إنديو وضواحيها”.

وأضافت: “95 بالمائة من إجمالي إنتاج الولايات الأمريكية من التمور أصله شتلات دقلة نور الجزائرية”.