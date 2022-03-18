هل أضحت “دقلة نور” الجزائرية محمية من قبل التجارة العالمية؟
أفادت المنظمة الجزائرية للدفاع عن المستهلك، أن “دقلة نور” الجزائرية أضحت محمية من قبل منظمة التجارة العالمية.
وقالت حماية المستهلك في منشور عبر حسابها على فيسبوك إنه تم تسجيل علامة دقلة نور طولقة تحت المؤشر الجغرافي IG) Indications Géographique) بعد انتظار دام خمس سنوات.
وأضافت أن المؤشر الجغرافي باختصار هو أن يصبح لها بطاقة تعريف دولية، يعني الآن تستطيع الدفاع عن دقلة نور طولقة من خلال الاسم المسجل والعلامة الفارقة.
وتابعت: “يعني “دقلة نور طولقة”، وليست “دقلة نور” فروعها في تونس وأمريكا، وبالتالي لن تباع في الأسواق العالمية بغير اسم الجزائر.
للذين يسألون عن مصير دقلة نور لطولقة فقد تم توسيم دڨلة نور لي طولقا تحت المؤشر الجغرافي IG و تم التوسيم لصالح جمعية تثمين و حماية التسمية التجارية لدڨلة نور طولقا.
ملاحظة عملية التوسيم تقوم بيها الجمعيات و ليس الدولة و لا يمكن لأي دولة ان تبيعها باسمها 😎 pic.twitter.com/PCf6Roy9zK
— L’agronome (@sabrinelle1982) March 12, 2022
من جانبها نشرت الكاتبة أحلام مستغانمي تغريدة عبر حسابها على تويتر جاء فيها: “تسمية المدن تعود للسياح الأمريكيين الأوائل الذين زاروا واحات بسكرة و طولقة سنة 1903م و أعجبوا بثمارها الذهبية،فنقلوا شتلات من نخلها، و غرسوها في مدينتهم إنديو وضواحيها”.
وأضافت: “95 بالمائة من إجمالي إنتاج الولايات الأمريكية من التمور أصله شتلات دقلة نور الجزائرية”.
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تسمية المدن تعود للسياح الأمريكيين الأوائل الذين زاروا واحات بسكرة و طولقة سنة 1903م و أعجبوا بثمارها الذهبية،فنقلوا شتلات من نخلها ، و غرسوها في مدينتهم إنديو و ضواحيها.
📍95 بالمائة من إجمالي إنتاج الولايات الأمريكية من التمور أصله شتلات “دقلة نور” الجزائرية 🌴 pic.twitter.com/PHOR1QhdWt
— 🕊 أحلام مستغانمي (@AhlamMostghanmi) March 17, 2022