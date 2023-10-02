هل انتهت أزمة قلب الهجوم في المنتخب الوطني؟

بانضمام غويري وتألق عمورة

ينتظر، أن يحل انضمام نجم نادي رين الفرنسي، أمين غويري، الذي أعلن نهاية الأسبوع المنصرم، اختياره رسميا اللعب مع الجزائر، أزمة قلب الهجوم التي يعاني منها المنتخب الوطني حاليا.

سيضاعف أمين غويري، المرتقب حضوره في تربص شهر أكتوبر الداخل، من قوة هجوم المنتخب الوطني مستقبلا، الذي كان بحاجة إلى مهاجم صريح من طراز مهاجم رين تحضيرا لخلافة الثنائي إسلام سليماني وبغداد بونجاح، اللذين تراجع مستواهما في الآونة الأخيرة بسبب ابتعادهما عن المنافسة، وتعرضهما للإصابات وكذا عامل السن إذ يقترب الأول من عامه الـ36 والثاني من عامه الـ32.

وكان خط الهجوم دائما القوة الضاربة للخضر، بامتلاكه مهاجمين من الطراز العالي يتقدمهم النجم السابق “للبريمرليغ” والأهلي السعودي حاليا، رياض محرز، إلى جانب كل من مهاجم واست هام الأنجليزي، سعيد بن رحمة، نجم مولودية الجزائر الجديد، يوسف بلايلي، بالإضافة إلى الجيل الجديد من اللاعبين الشبان، كل من مهاجم نيس الفرنسي، بدر الدين بوعناني، مهاجم فرانكفورت الألماني فارس شعيبي وكذلك الهداف الجديد لنادي سان جيلواز البلجيكي محمد أمين عمورة.

وبمجيء موهبة مميزة مثل أمين غويري، سيكون هجوم المنتخب الوطني أكثر قوة، وفعالية، وخطورة، وسيجعل الناخب الوطني جمال بلماضي في وضعية مريحة من هذا الجانب، ويمنحه كل الحلول الهجومية الممكنة.

إلى ذلك، سيضاعف قدوم غويري من شدة المنافسة داخل صفوف المنتخب الوطني ما بين اللاعبين من أجل الظفر بمكانة أساسية، وربما سيضطر الناخب الوطني الاستغناء عن بعض الأسماء.

في ذات السياق، سيكون على الوافد الجديد على كتيبة “المحاربين” التألق بسرعة، اعتبارا أن بلماضي لا يملك الكثير من الوقت وسيحاول أن يرمي بغويري مباشرة ضمن التشكيلة الأساسية خلال المباريات القادمة، وهذا بداية من الاختبارين الوديين أمام منتخب الرأس الأخضر والمنتخب المصري، على التوالي في الـ12 والـ16 أكتوبر المقبل، وهذا تحضيرا لكاس أمم إفريقيا 2023 بكوت ديفوار مطلع السنة الجديدة.

ويراهن المدرب الوطني، جمال بلماضي على قيادة “محاربي الصحراء” للتألق مجددا خلال نهائيات كأس أمم إفريقيا 2023 التي تحتضنها كوت ديفوار مطلع العام القادم، ولم لا العودة بالتاج القاري وتكرار سيناريو “كان” 2019 بمصر.

يذكر أن المنتخب الوطني سيدخل في تربص بداية من الـ9 أكتوبر المقبل والذي سيخوض خلاله لقاءين وديين، حيث سيلعب المباراة الأولى أمام منتخب الرأس الأخضر يوم 12 أكتوبر بملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة على الساعة الثامن مساء، والمباراة الثانية ضد مصر يوم 16 من نفس الشهر بمدينة ابوظبي بالإمارات العربية المتحدة، وهذا في انتظار الدخول في المنافسة الرسمية بانطلاق تصفيات كأس العالم 2026 مطلع نوفمبر المقبل.