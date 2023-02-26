هل تبيع مصر قناة السويس مقابل تريليون دولار؟.. السيسي يُجيب (فيديو)

كذّب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يوم الأحد، ما قال إنها شائعات يتمّ الترويج لها حول بيع قناة السويس مقابل تريليون دولار.

وتصل عائدات مصر من قناة السويس، التي تربط بين البحر المتوسط والبحر الأحمر، إلى 7 مليارات دولار سنويا.

وقال السيسي في تصريح بمناسبة زيارته إلى الإسماعيلية:”هناك حجم غير طبيعي من الشائعات والأكاذيب والافتراءات التي تستهدف الدولة”.

وأضاف يقول:”آخر هذه الشائعات ما تردد خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، حول بيع قناة السويس مقابل تريليون دولار، عبر فيلم يضمّ تصريحات (مفبركة) لي”.