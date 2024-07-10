هل تتحرك الجثث بعد الموت؟ العلم يجيب

توصلت دراسة أسترالية إلى أن الجثث يمكن أن تتحرك أثناء عملية التحلل من تلقاء نفسها، وأن الحركة تحدث في جميع الأطراف بعد الموت، بما في ذلك مراحل التحلل المتقدمة.

والتقط فريق البحث صورا لعملية تحلل جثة على مدار أكثر من 17 شهرا، حيث وجدوا أن البقايا تبدو وكأنها تتحرك، ولاحظوا أن الذراعين انتقلا من وضعهما إلى الأسفل بجانب الجسم، إلى التمدد على كلا الجانبين.

وقال الباحث الأسترالي أليسون ويلسون: “نعتقد أن الحركات مرتبطة بعملية التحلل، حيث يتحنط الجسم وتجف الأربطة”، وفقا لموقع medicalnewstoday.

ماذا يحدث بعد الموت مباشرة؟

بعد أن يتوقف القلب عن النبض، يبدأ الجسم بالبرودة على الفور، وفي كل ساعة، تنخفض درجة حرارة الجسم حوالي 1.5 درجة، حتى تصل إلى درجة حرارة الغرفة.

ماذا يحدث للدماغ؟

كشفت دراسة جديدة أن تذبذبات الدماغ المرتبطة باسترجاع الذاكرة تتغير في اللحظات التي تسبق الموت، مما يشير إلى أن الدماغ قد يعيد تشغيل أحداث الحياة الهامة قبل أن نموت مباشرة.

وقال الدكتور أجمل زمار، جراح الأعصاب في جامعة لويزفيل بالولايات المتحدة: “من خلال توليد التذبذبات المرتبطة باسترجاع الذاكرة، قد يقوم الدماغ باستدعاء آخر أحداث الحياة المهمة قبل أن نموت مباشرة، على غرار تلك التي يتم الإبلاغ عنها في تجارب الاقتراب من الموت”، بحسب موقع neurosciencenews.

ما هي العضلات الانعكاسية؟

تستمر الأنسجة للعيش لفترة قصيرة بعد موت الجسم، جميع الأنسجة، بما في ذلك العضلات تموت، ولكنها في أثناء احتضارها تتقلص، ممّا يتسبب في ردود فعل مثل الركلات.

العديد من الدكاترة والممرضات أفادوا برؤية أفعال عكسية، تضم تشنجات عضلية، وعادة ما تأتي بعد موت القلب، بحسب ما نشره موقع ibelieveinsci.

ما هي المراحل التي تحدث بعد الموت؟

الشحوب

يحدث هذا الامر بعد 15 دقيقة من الوفاة، يبدأ الجسم بالتحول إلى اللون الشاحب نتيجة لتوقف الدم عن الحركة عبر الشعيرات الدموية.

التصلب

يبدأ تصلب الموت بعد حوالي ساعتين إلى 6 ساعات من الوفاة.

خلال هذه المرحلة، تنهار الخلايا لأن نقص الأكسجين والمواد المغذية يمنعها من تجديد نفسها.

بعد ذلك، يؤدي التحلل البروتيني (تحطيم البروتينات) إلىاختفاء تيبس الموت بعد 36 ساعة من الوفاة، وتعرف المرحلة التالية باسم “الارتخاء الثانوي”.

وإذا تُركت الجثة دون دفن، فستصل الحشرات بسرعة بعد الموت، عادة بعد 10 دقائق أو نحو ذلك.

الانتفاخ

عندما لا يكون من الممكن السيطرة على البكتيريا الموجودة في الأمعاء، فإنها تبدأ في التكاثر والتغذية على الجسم.

وجدت دراسة أجراها مشروع الميكروبيوم البشري أن البكتيريا تستغرق حوالي 58 ساعة لتنتشر في جميع أنحاء الجسم لتصل إلى الكبد والطحال والقلب والدماغ.

وينتج هذا الغاز الذي يسبب انتفاخ البطن، في المناخات المعتدلة، سيحدث الانتفاخ على مدى يومين إلى ثلاثة أيا.، في حالة إذا لم تدفن الجثة.

انسلاخ الجلد

بعد أسبوع من الوفاة، يتقرح الجلد ويمكن أن تتسبب أدنى لمسة في سقوطه، وبعد شهر من الوفاة، يتساقط الشعر والأظافر والأسنان.

الرخامي

مع عدم وجود أكسجين يرتبط به، يرتبط الهيموجلوبين الموجود في الدم بالكبريت بدلا من ذلك، مما يملأ الشرايين والأوردة بمادة سوداء مخضرة، وهذا يعطي الجسد مظهرا يُعرف باسم “الرخامي”.

طرد الأعضاء السائلة

يؤدي الضغط المتزايد إلى إخراج سوائل الجسم وأعضائه المسالة من أي فتحة متاحة، يمكن إزاحة مقل العيون ومن المعروف أن الجثث تنفجر.

تكاثر الحشرات

تجذب المواد الكيميائية التي يفرزها الجسم الذباب، الذي يضع بيضه داخل الفتحات وحولها، وبعد فترة وجيزة، تفقس الديدان وتبدأ بالتغذي على لحم الجسم وأعضائه.

الهيكل العظمي

المرحلة النهائية هي الهيكلة العظمية، عندما يتم فقدان الأنسجة الرخوة بالكامل، يبدأ تبييض وتقشير العظام بعد حوالي 9 أشهر من التعرض، وتتفكك العظام خلال الأشهر والسنوات التالية، وفق ما نشره موقع science focus.