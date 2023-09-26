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هل تسحب واشنطن قواتها من النيجر؟.. وزير الدفاع الأمريكي يجيب

الشروق أونلاين
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هل تسحب واشنطن قواتها من النيجر؟.. وزير الدفاع الأمريكي يجيب
ح.م
وزير الدفاع الأمريكي في نيروبي

نفى وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن يوم الإثنين، أن تكون واشنطن على وشك سحب قواتها من النيجر، في خطوة مماثلة لقرار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وقال أوستن في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الكيني أدين دوالي في العاصمة نيروبي، إن “فرنسا اتخذت قرارها الخاص بشكل مستقل بناءً على أسباب تخصّها”.

متابعا:”بالنسبة لقواتنا في النيجر، لم نقم بأي تغيير يُذكر على وضعها. وكما سبق وأشرت مرات عدة، نريد حقا أن نشهد حلا دبلوماسيا ونهاية سلمية للأزمة”.

قبل أن يضيف:”سنواصل تقييم أي خطوات مستقبلية من شأنها إعطاء الأولوية لأهدافنا الدبلوماسية والأمنية”.

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء الأحد، أن بلاده ستنهي وجودها العسكري في النيجر وتسحب سفيرها من البلاد.

وقال ماكرون إنه أبلغ رئيس البلاد المنقلب عليه محمد بازوم، أن بلاده قررت سحب سفيرها في الساعات المقبلة. إلى جانب إنها ما يسميه “التعاون العسكري مع السلطات في النيجر”.

وأوضح ماكرون أن الجنود الفرنسيين البالغ عددهم 1500 عنصرا، سيغادرون النيجر نحو بلادهم قبل نهاية العام الجاري.

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