هل دخلت الأرض مرحلة جديدة؟

حرائق ضخمة، ارتفاع درجات الحرارة، تلوث..

كيف يمكن تفسير ما يحدث حاليا في الكرة الأرضية من تغييرات، وهل خرجت الأرض من العصر الحديث أو ما يسمى علميا بالعصر الهوليسيني لتدخل في مرحلة جديدة وهو حقبة التأثير البشري أو ما يسمى علميا بالأنتروبوسين؟

الأنتروبوسين الذي يعني الحقبة التي بدأ فيها التأثير البشري يكبر على جيولوجيا الأرض والمناخ، كذلك على الأرض وحياة الإنسان فيها.

إن بقي هذا السؤال دون إجابة حاسمة عند المختصين، إلا أنه تم اليوم الثلاثاء، 11 جويلية، اختيار بحيرة كروفورد، بالقرب من مدينة تورونتو الكندية، كمعلم عالمي لبداية عصر الأنتروبوسين. وهي الحقبة التي كان ليد الإنسان فيها تأثير كبير على الأرض.

بحيرة مليئة بالشواهد عن فتح فصل جديد

فهذه البحيرة التي تبلغ مساحتها كيلومترا مربعا مليئة بالشواهد على فتح فصل جديد من تاريخ الأرض، حسب أعضاء مجموعة عمل الأنثروبوسين. فالرواسب الطبقية في قاع هذه البحيرة مليئة باللدائن الدقيقة والرماد الناتج عن احتراق النفط والفحم وتداعيات انفجارات القنابل النووية.

لكن، لم تجمع بعد وبصفة رسمية المؤسسات الجيولوجية العالمية عن دخول الأرض في حقبة جديدة وخروجها من العصر الهوليسيني الذي بدأ منذ حوالي 12000 عام.

وحتى الآن، وحسب ما تناقلته وسائل إعلامية عالمية، فحصول إجماع للمختصين حول دخول الأرض حقبة جديدة مستبعد، بالرغم من الإقرار بحدوث قطيعة في القرن الأخير.

فالنتائج التي توصلت إليها مجموعة العمل هذه يجب أن توافق عليها كل من اللجنة الدولية للطبقات، وهي منظمة علمية تهتم بعلم الطبقات، الجيولوجيا، وعلم الزمن على نطاق عالمي.

إضافة إلى الإتحاد الدولي للعلوم الجيولوجية، وهي منظمة تعمل على نطاق عالمي في اختصاص علوم الأرض والجيولوجيا، والتي تأسست عام 1961.

في إفادة صحفية قام بها لوكالة فرانس برس، قال آندي كوندي، أستاذ في جامعة ساوثهامبتون البريطانية وعضو في مجموعة العمل حول الأنثروبوسين “تظهر البيانات تحولا واضحا من منتصف القرن العشرين، حيث يأخذ نظام الأرض إلى ما وراء حدود الهولوسين الطبيعية”.

أما رئيس مجموعة العمل، سيمون تورنر، من يونيفرسيتي كوليدج لندن فقد صرح لنفس الوكالة “تقدم شهادة استثنائية للتغيرات البيئية على مدى آلاف السنين الماضية”.

تغييرات دراماتيكية تعيشها الأرض..

وأصبحت البشرية تعيش هذه التغييرات وبطريقة دراماتيكية : فكان الأسبوع الأول لشهر جويلية الأكثر سخونة على مستوى العالم، كذلك تعرف كندا حرائق غابات هائلة وخارجة عن السيطرة، كما تعرف كل من الولايات المتحدة الأمريكية والصين حرارة غير مسبوقة، إضافات إلى حالات جفاف وفيضانات غير مسبوقة يعرفها العالم.

كما انتشرت الملوثات الكيميائية التي أنتجها البشر في كل مكان، من غابات، قمم الجبال إلى قاع المحيطات. ملوثات تسببت في إضطرابات عديدة وإخلال بالتوازن البيئي.

ومن بين هذه الملوثات، مادة البلوتونيوم التي أنتجتها التجارب والقنابل الهيدروجينية، حسب ما قاله آندي كوندي لذات الوكالة. وبالتالي وحسب كوندي، فهذا يعني أن عام 1952 حين قامت الولايات المتحدة الأمريكية بتفجير قنبلة هيدروجينية في جزر مارشال يمكن أن يكون نقطة بداية الأنتروبوسين، أي الحقبة التي أثر فيها الإنسان تأثيرا كبيرا على الأرض.