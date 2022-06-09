هل سيتنهي عهد السيارات العادية بحلول 2035؟

تعتزم دول الاتحاد الأوروبي الاستغناء عن السيارات الهجينة واستبدالها بالكهربائية بداية من عام 2035 بناء على اقتراح بروكسل بخفض الانبعاثات من السيارات الجديدة إلى الصفر.

وصوّت نواب البرلمان الأوروبي، الأربعاء، لصالح حظر بيع السيارات الجديدة التي تعمل بالبنزين والديزل بدءًا من 2035.

وأقر أعضاء البرلمان الذين اجتمعوا، في جلسة عامة في ستراسبورغ، النص الخاص بتنظيم انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناجمة عن السيارات والشاحنات الصغيرة والتي تعد جزءا من خطة المناخ الطموحة للاتحاد الأوروبي، بأغلبية 339 صوتا فيما عارضه 249 وامتنع 24 عن التصويت.

وكان هدف “صفر انبعاثات” موضوع معركة مريرة بين أعضاء البرلمان الأوروبي إذ اقترحت كتلة حزب الشعب الأوروبي (يمين موال لأوروبا وأكبر قوة في البرلمان) بدلا من ذلك أن يكون الهدف خفض انبعاثات السيارات بنسبة 90 % في العام 2035، وكان ذلك سيسمح بمواصلة بيع السيارات الهجينة.

مع 13 عاما لتغيير أهم صناعة من حيث الوظائف في أوروبا، قال مايكل بلوس الألماني (من حزب الخضر) إن “دخول التنقل الكهربائي هو وسيلة لحماية المناخ والوظائف في هذا القطاع مع مرور الوقت”.

ومع ذلك، فإن اليمين يشعر بالقلق من العواقب الصناعية للقرار. وقالت أنييس افرن من حزب الشعب الأوروبي إن “فرض صفر انبعاثات من شأنه أن يرقى إلى مستوى إدانة قطاع كامل من النشاط الصناعي ومعاقبة المستهلكين بشدة”.