هل سينال دراوي التفاتة من بلماضي

أفضل لاعب في الوداد البيضاوي حاليا وأثبت مستواه في اللقاءات المهمة

يقدم الدولي الجزائري، زكرياء دراوي، واحدا من أجمل مواسمه الكروية على الإطلاق رفقة ناديه الوداد البيضاوي المغربي، خلال بداية الموسم الحالي، حيث نصبته الجماهير الودادية نجم الفريق الأول رفقة حمدي الهوني، وأفضل صفقة قام بها قطب مدينة الدار البيضاء خلال الميركاتو الصيفي الماضي.

ويعتبر النجم السابق لشباب بلوزداد، اللاعب الوحيد الذي نال الثناء من جانب مدربه، وشارك طيلة 90 دقيقة في كل اللقاءات، حيث يعتبر دينامو الفريق هذا الموسم، وأفضل لاعب في كل المباريات التي لعبها، خاصة مع القفزة الرهيبة لمستواه بدنيا وتكتيكيا، والتي جعلت من أداءه راقي أمام كل الفرق التي لعب ضدها، على غرار الترجي التونسي، وصانداونز الجنوب إفريقي، بالإضافة إلى لقاءات اخرى في البطولة المغربية.

تألق دراوي مع بداية الموسم، جعل البعض يرجح أحقية تواجده على الأقل في القائمة الموسعة لجمال بلماضي، ولما لا نيل فرصة خلال التربص المقبل، بالنظر لما يقدمه مع الوداد، رغم صعوبة المهمة في ظل تواجد لاعبين في نفس المنصب، يبرزون في أقوى الدوريات الأوروبية على غرار بوداوي وقادري وحيماد عبد اللي، الذين لم يضمنوا مكانا أساسيا في تشكيلة الخضر، رغم طول مدة تواجدهما رفقة رياض محرز وزملائه.

ورغم أن دراوي سبق له التتويج رفقة المنتخب المحلي في كأس العرب 2021، بالأراضي القطرية، ومكانته الأساسية في تشكيلة شباب بلوزداد طيلة السنوات الماضية، إلا أن مستواه هذا الموسم أبهر العارفين بشؤون الكرة، حيث تطور بشكل كبير وفي كل النواحي، وأصبح كلمة السر في تألق الوداد محليا وقاريا، وهو ما طرح العديد من التساؤلات في الشارع الرياضي المغربي حول سبب غيابه عن قائمة بلماضي في التربصات السابقة.

ورغم أن قائمة الناخب الوطني لتربص الخضر منتصف هذا الشهر لم يكشف عنها بعد، إلا أن كل المؤشرات توحي بعدم تواجد نجم الوداد فيها، بالنظر إلى أهمية التربص والذي يسبق الكان، بالإضافة إلى عودة بن طالب إلى المنافسة وتألق زروقي وقادري، بالإضافة إلى صعوبة الإستغناء عن القائد الروحي للمنتخب سفيان فغولي، وعدم المساس بنجم روما حسام عوار، والذي سيكون المحرك الرئيسي في تشكيلة جمال بلماضي خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن دراوي انتقل إلى الوداد البيضاوي الصائفة الماضية، قادما من شباب بلوزداد، في صفقة حرة، وهو ما أعضب جماهير “لعقيبة”، التي كانت تمني النفس في مواصلة دينامو الوسط رفقة الفريق، خاصة وأن الهدف هو نيل كأس رابطة أبطال إفريقيا هذا الموسم، غير أنه فضل الإلتحاق بمواطنه إلياس شتي في تجربة احترافية هي الأولى من نوعها لخريج مدرسة رائد القبة.