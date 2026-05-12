هل شنّت الإمارات هجوما سريا على إيران في أفريل الماضي؟

نشرت صحيفة وول ستريت جورنال، تقريرا حصريا ذكرت فيه أن الإمارات العربية المتحدة شنّت هجمات سرية على الجمهورية الإسلامية الإيرانية في شهر أفريل الماضي.

ونقلت الصحيفة الأمريكية عن مصادر وصفتها بالمطلعة أن الضربات العسكرية التي شنّتها الإمارات وأسعدت الولايات المتحدة الأمريكية، شمل مصفاة نفط في جزيرة لافان الإيرانية في الخليج العربي في أوائل أفريل.

وذكر التقرير أن الهجوم تسبب في اندلاع حريق كبير في المصفاة وأدى إلى توقف جزء كبير من قدرتها عن العمل لعدة أشهر، مما دفع إيران إلى شن وابل من ضربات الصواريخ والطائرات بدون طيار ضد الإمارات والكويت رداً على ذلك.

وأضاف أن الولايات المتحدة رحبت سراً بالمشاركة الإماراتية في العمليات العسكرية ضد الأصول الإيرانية، معتبرةً أن ذلك يعزز جهود الردع الإقليمي ويخفف الضغط عن القوات الأمريكية المنتشرة في المنطقة، في حين نفت أبوظبي بشكل قاطع أي تورط مباشر في هجمات ضد إيران، مؤكدة أن سياستها تقوم على خفض التصعيد والحفاظ على الاستقرار الإقليمي.

