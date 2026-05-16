هل كانت فرنسا محايدة فعلا في قضية الصحراء الغربية كما كانت تروج له؟

كريستوف لوكورتييه.

أعادت تصريحات سفير فرنسا لدى المغرب السابق الجدل حول حقيقة موقف باريس من قضية الصحراء الغربية خلف خطاب الحياد الذي رافق الموقف الرسمي لباريس لعقود.

وتناولت وسائل إعلام رسمية اليوم السبت، 16 ماي، تصريحات سفير فرنسا السابق لدى المغرب ومدير الوكالة الفرنسية للتنمية كريستوف لوكورتييه، حول وقوف فرنسا إلى جانب مخطط الحكم الذاتي المقترح من طرف السلطات المغربية.

وقال لوكورتييه، الذي يغادر المغرب بعد أن كان سفيرا فيها “كنا أول من روج لأطروحة مخطط الحكم الذاتي كحل للقضية الصحراوية أنذاك”، كما أكد “أن فرنسا استخدمت موقعها كعضو دائم في مجلس الأمن وكانت منخرطة بقوة في دعم الطرح المغربي”.

واعتبرت مؤسسات إعلامية مثل التلفزيون الجزائري الذي علق على صفحته في فيسبوك أن “إعادة تداول تصريحات السفير الفرنسي حول تدخل عسكري فرنسي ضد أرتال تابعة لجبهة البوليساريو في السبعينات أثارت جدلا واسعا حول حقيقة الموقف الفرنسي تجاه القضية الصحراوية وطرحت تساؤلات بشأن خطاب الحياد الذي رافق الموقف الرسمي لباريس لعقود”.

