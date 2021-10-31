هل كانت “نومديا لزول” ضحية تحايل في أغنيتها الجديدة؟

نسيم الباي يتهم شركة الإنتاج بالسرقة ويدعي أحقيته في اللحن والكلمات

كشف نسيم الباي عبر تصريحه من خلال فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي عن تعرض إحدى أغانيه للسرقة مما اجبر شركة الإنتاج المكلفة بأعماله على التحرك العاجل وحذف تيزر الأغنية التي أعدتها نوميديا لزول ساعات قليلة بعد نزولها على اليوتيوب.

وقال نسيم الباي في تصريحه إنه يملك كل حقوق الأغنية بلحنها وكلماتها حيث تم تسجيلها في الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة قبل طرحها منذ أشهر وفق عقد صريح يربطه مع الجهات التي سبق وأن تعامل معها ليتفاجأ بنزول تيزر الأغنية الجديدة التي أدتها نوميديا لزول والمنتظر طرحها خلال أيام.

حيث استغرب نسيم الباي من تصرف الملحن الذي أعاد بيع الأغنية باسم آخر رغم أحقيته الكاملة في استغلال الأغنية التي ينص عليها العقد الذي يربط بينهما.

وأكد نسيم الباي في تصريحه أن مشكلته ليست مع المغنية نوميديا لزول التي تربطها معه علاقة صداقة ويعتبرها بمثابة أخته الصغرى معبرا عن استعداده الدائم لتقديمها المساعدة في مشوارها الفني وإنما مع الملحن الذي لم يحترم بنود العقد الخاصة بالعمل الذي يربطهما مع بعض.

وقد أشار الفنان نسيم الباي أن الشركة الأوروبية التي يتعامل معها قد اتصلت به بمجرد نزول “التيزر” منذ يومين حيث قامت بالإجراءات اللازمة وتواصلت مع إدارة منصة “يوتيوب” التي حذفت التيزر ساعات قليلة بعد طرحه عقب الإبلاغ عن سرقة لحن أغنية نسيم الباي.