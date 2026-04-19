هل هاجم ترامب؟.. بابا الفاتيكان يرد ويوضح موقفه

قال بابا الفاتيكان ليو الرابع عشر، إن التعليقات التي ‌أدلى بها خلال جولته الأفريقية “لم تكن دقيقة من كل النواحي”، محاولا التقليل من الضجة حول خلافه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وفي ثالث محطة له في افريقيا قال بابا الفاتيكان للصحفيين بأنغولا، إن التعليقات التي أدلى بها قبل يومين في الكاميرون، والتي قال فيها إن العالم “يجري تدميره على يد حفنة من الطغاة”، لم تكن موجهة إلى ترامب.

وأضاف: “في الواقع، بدا الأمر وكأنني أحاول الدخول في جدال مع الرئيس، وأنا لست مهتما بذلك على الإطلاق”.

وقال البابا ليو إن ذلك الخطاب “جرى إعداده قبل أسبوعين، أي قبل أن يعلق الرئيس بشأني وبشأن رسالة السلام التي أدعو لها”.

والخميس الماضي، انتقد بابا الفاتيكان القادة الذين ينفقون المليارات على الحروب، وقال إن العالم “يجري تدميره على يد حفنة من الطغاة”، لكنه لم يذكر ترامب مباشرة مرة أخرى.

وللتذكير تعرض البابا الأمريكي في الأيام الأخيرة لهجمات عنيفة من دونالد ترامب، الذي وصفه بأنه “ضعيف” و”غير كفؤ في السياسة الخارجية” .

