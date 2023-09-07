هل يشارك بوتين في قمة مجموعة العشرين؟

صرح المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحفيين يوم الخميس، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يعتزم إلقاء خطاب عبر الفيديو للمشاركين في قمة مجموعة العشرين بالهند.

وسيمثل روسيا في قمة المجموعة بالعاصمة الهندية نيودلهي، يومي 9 و10 سبتمبر الجاري، وزير الخارجية سيرغي لافروف.

وقال بيسكوف ردا على سؤال عما إذا كان بوتين سيخاطب المشاركين في القمة عبر الفيديو:”لا توجد مثل هذه الخطوة”.

وشارك بوتين بطريقة مماثلة، في قمة مجموعة بريكس الماضية في جنوب إفريقيا، بسبب إصدار مذكرة توقيف دولية في حقّه، على خلفية الحرب في أوكرانيا.

ووجهت الهند دعوات المشاركة في القمة لقادة الدول العضوة، إلى جانب 9 دول أخرى هي:

بنغلاديش،

ومصر،

وموريشيوس،

وهولندا،

ونيجيريا،

وعُمان،

وسنغافورة،

وإسبانيا،

والإمارات.

من جهة أخرى، قالت وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية في وقت سابق يوم الخميس، إن مجموعة العشرين وافقت على مقترح منح العضوية الدائمة للاتحاد الإفريقي.

وكان رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي قد اقترح شهر جوان الماضي، أن يمنح الاتحاد الإفريقي العضوية الكاملة والدائمة في المجموعة، خلال القمة المقبلة.

ومجموعة العشرين، هي مُنتدى دولي يجمع حكومات ومُحافظي البنوك المركزية من 20 دولة إلى جانب الاتحاد الأوروبي.

وتأسست هذه المجموعة في 1999، من أجل مناقشة السياسات المتعلقة بالاستقرار المالي الدولي. وهي تضمّ في الوقت الحالي: