هل يعالج صوف الأغنام آلام الركبة والمفاصل؟

يُعدّ صوف الأغنام الطبيعي علاجا فعالا لتخفيف آلام الركبة والمفاصل، حيث يحتفظ بحرارة الجسم في المنطقة المصابة، مما يُحسّن الدورة الدموية ويُخفف التيبس والتصلب.

في هذا السياق، أظهر العلماء كيف يمكن للصوف أن يوفر بديلا فعالا ومستداما للمواد المستخدمة حاليا لإصلاح العظام التالفة.

في الدراسة الجديدة، تبين أن الكيراتين، وهو بروتين بنيوي طبيعي مشتق من الصوف، يمكن أن يدعم تجديد العظام في حيوان حي، وينتج نسيج عظمي يشبه العظم الطبيعي والصحي، وفقا لموقع medicalxpress.

ما هي الخصائص العلاجية لللانولين؟

تُنتج الأغنام اللانولين بشكل طبيعي، والذي يُساعد على حماية صوفها وجلدها من العوامل الجوية القاسية.

تُعتبر هذه المادة الشمعية ذات قيمة عالية، ويمكن العثور عليها في العديد من المراهم ومنتجات العناية بالبشرة الشائعة الاستخدام.

يشكل اللانولين، بطبيعته شبه الحاجزة، طبقة واقية على الجلد، يحبس الرطوبة مع السماح له بالتنفس.

تضمن هذه المادة شفاءً أعمق وترطيبا يدوم طويلا، كما يساعد على تجديد الزيوت الطبيعية للبشرة. يتميز اللانولين أيضا بخصائصه المضادة للميكروبات والبكتيريا، حسب موقع soulcomfortsheepskin.

ماهي فوائده؟

تنظيم درجة الحرارة

يُنظم صوف الأغنام درجة حرارة الجسم بشكل طبيعي، فيُبقي القدمين دافئتين في الشتاء وباردتين في الصيف.

ويُشكّل التركيب المُجعّد لألياف الصوف جيوبا هوائية صغيرة تحبس الدفء في البرد، بينما تسمح بخروج الحرارة الزائدة والرطوبة في الدفء.

التحكم في الرطوبة

يستطيع الصوف امتصاص ما يصل إلى 30% من وزنه من الرطوبة دون أن يصبح رطبا.

تحافظ هذه الخاصية الطبيعية لامتصاص الرطوبة على جفاف القدمين وراحتهما، مما يقلل من خطر الإصابة بالالتهابات الفطرية، وقدم الرياضي، والروائح الكريهة.

خصائص طبيعية مضادة للبكتيريا

يحتوي اللانولين، وهو الزيت الطبيعي الموجود في صوف الأغنام، على خصائص مضادة للبكتيريا والميكروبات.

هذا يعني أن النعال الصوفية تقاوم البكتيريا والروائح بشكل طبيعي، وتبقى منتعشة لفترة أطول دون الحاجة إلى معالجات كيميائية.

تسكين الألم ودعم المفاصل

توفر النعومة الطبيعية للصوف دعما لطيفا للقدمين والكاحلين والمفاصل. يُفيد العديد من الأشخاص الذين يعانون من التهاب المفاصل أو آلام القدم أن النعال الصوفية تُخفف الألم، حيث تُخفف الألياف الناعمة من حدة كل خطوة بينما تُساعد الدفء الطبيعي على تهدئة آلام المفاصل، وفقا لموقع joboltstore.

علاج للقروح

يتكون الصوف من بروتين يُسمى الكيراتين، وهو أيضا أحد مكونات الطبقة الخارجية للجلد.

أُجريت دراسات أولية على مرضى يعانون من قرح الساق المقاومة للشفاء. عند معالجتها بضمادات مصنوعة من الصوف، أظهرت هذه القروح الصعبة قدرة ملحوظة على الشفاء بشكل أسرع، ويرجع ذلك على الأرجح إلى الكيراتين الموجود في الضمادات والذي يعجز الجسم عن إنتاجه.

وقد أدى ذلك إلى زيادة استخدام المواد “الحيوية الوظيفية” و”النشطة بيولوجيا” للعناية بالجروح، بحسب موقع shepherdsdream.

ما هي فوائد صوف الغنم للمفاصل؟

ينّصح العديد من الخبراء في الطب البديل باستخدام صوف الغنم في علاج مشكلات المفاصل عن طريق دهّن المفاصل والمناطق المُصابة بزيت الزيتون والخروع ثم تُلف بصوف الغنم لمدة 3 أيام.

يمتلك صوف الغنم العديد من الفوائد الصحيّة التي تعود بالنّفع على صحّة المفاصل، فإذا كنت تعاني من مشكلة صحيّة في مفاصلك إليك أبرز فوائد صوف الغنم للمفاصل:

يساهم صوف الغنم في:

-علاج الروماتيزم.

– تخفيف آلام المفاصل.

– تحسين وتقوية المفاصل.

– التئام المفاصل المكسورة.

– تخفيف التهابات المفاصل.

-تكوين وإعادة بناء المفاصل.

-علاج خشونة المفاصل والركبة.

– علاج تآكل المفاصل والغضاريف، وفق موقع justfood.

ماهي أفضل طرق استخدام صوف الخروف؟

ـ تنظيف المنطقة المصابة جيدا.

ـ وضع صوف الخروف مباشرة على الركبة أو المفصل.

ـ لفه بقطعة قماش لتثبيته.

ـ يُفضل استخدامه من 6 إلى 8 ساعات أو أثناء النوم.

يتم استبداله عند فقدان كثافته أو اتساخه الشديد، حسب موقع nourbalsam.