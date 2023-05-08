هل يلعب حسام عوار في روما تحت قيادة “السبيسيال وان”؟

سيمضي على عقد مدته خمس سنوات

يتمنى الكثير من الجزائريين ترسيم انتقال نجم الخضر الجديد، حسام عوار، إلى صفوف نادي روما الإيطالي، من أجل رؤيته يتدرب ويلعب تحت إشراف المدرب البرتغالي، جوزيه مورينيو الملقب بـ “السبيسيال وان”.

في انتظار الإعلان رسميا على ما أكده الإعلام الإيطالي المتخصص، الأحد، بخصوص توصل إدارة نادي روما إلى اتفاق رسمي مع الدولي الجزائري حسام عوار، للإنضمام إلى صفوف النادي بداية من الموسم القادم، فإن حلم المشجعين الجزائريين قد يتبدد في ظل الأنباء التي تتحدث عن إمكانية رحيل المدير الفني للنادي، البرتغالي مورينيو عن الفريق مع نهاية الموسم الجاري.

وبالرغم من أن المدرب البرتغالي كان أكد مرارا رغبته في الإستمرار مع روما ومواصلة مشروعه الرياضي معه، تبقى العديد من التقارير الصحفية تتحدث عن رحيله إلى باريس سان جيرمان الفرنسي أو ريال مدريد الإسباني.

موازاة مع ذلك، أكد الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو أن حسام عوار اتفق مع نادي روما الإيطالي على كافة تفاصيل العقد الذي سيربطه به، وسيوقع على عقد انضمامه رسميا إلى تشكيلة نادي العاصمة الإيطالية خلال الأيام القليلة المقبلة.

في ذات السياق، ومثلما كان كشفه موقع “سكاي سبور” الإيطالي، الأحد، فإن النجم الجزائري، الذي تفاوض مع روما بصفته لاعبا حر، اعتبارا أن ارتباطه مع أولمبيك ليون الفرنسي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، سيمضي على عقد مدته 5 سنوات، وهذا إلى غاية صيف عام 2028.

وينتظر أن يخوض عوار مع روما ثاني تجربة له في مشواره الكروي الذي كان بدأه مع اولمبيك ليون الفرنسي وأمضى معه على أول عقد احترافي له في سن التاسعة من عمره ليتدرج بعدها معه في جميع الأصناف.

ويأتي انضمام عوار إلى نادي روما بعد اقتناعه بالمشروع الرياضي للنادي، اعتبارا أن عديد الأندية الأوروبية الكبيرة كانت ترغب في ضمه على غرار نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني، وريال بيتيس الإسباني.

وحسب ما كشفته بعض المصادر الصحفية سابقا، فإن عوار كان انتقل إلى روما شهر أفريل الماضي، حيث أنهى خلالها كل الإجراءات المتعلقة بصفقة انتقاله للنادي بما في ذلك إجراء الفحوصات الطبية اللازمة التي تمت بنجاح.

يُذكر أن حسام عوار لم يلعب خلال الموسم الحالي سوى 16 مباراة فقط مع فريقه ليون في مختلف المسابقات، وهذا بسبب رفضه البقاء مع الفريق وتجديد عقده.

ومن المنتظر أن يلتحق (صاحب الـ24 ربيعا)، بصفوف المنتخب الوطني خلال التربص القادم المقرر شهر جوان، بعد ما كان أجل التحاقه إلى موعد لاحق بسبب معاناته من نقص المنافسة مع ليون.