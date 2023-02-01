هل يُحقّق شباب قسنطينة ما أنجزه “شقيقه” من الدرجة الثالثة عام 1985؟

يستهدف فريق شباب قسنطينة لِكرة القدم فيما تبقى من الموسم الحالي، إحراز كأس الجمهورية.

وقال المدرب خير الدين ماضوي إنّ إدارة نادي “السنافر” أدرجت بِالتنسيق معه منافسة كأس الجمهورية، على رأس أهداف الشباب هذا الموسم.

وتطرّق التقني ماضوي إلى هذا الأمر في مؤتمر صحفي نشّطه، الأربعاء، ونقلت تفاصيله قناة “الشروق نيوز”.

وتجاوز شباب قسنطينة في الدور الـ 32 لِمنافسة الكأس منتصف ديسمبر الماضي، عقبة المُضيّف اتحاد النزلة (تقرت) بِنتيجة (1-4). وفي الدور الـ 16 المُبرمجة مقابلته لاحقا، يتبارى خارج القواعد مُجدّدا مع نادي البارادو.

وكان بلوغ نصف نهائي كأس الجمهورية في نسخ 1987 و1992 و2012 و2019، أفضل نتيجة لِشباب قسنطينة في هذه المنافسة. واللّافت أن فريقا آخر أقلّ إمكانيات من “السنافر”، وينتمي أيضا إلى ولاية قسنطينة، بلغ النهائي. وذلك في نسخة 1985، وخسره أمام مولودية وهران، والأمر يتعلّق بِشباب بناء قسنطينة (المعروف بِاسم “كراك”). وفي الطبعة ذاتها تجمّدت مشاركة شباب ميكانيك قسنطينة (التسمية القديمة) في الدور الـ 16.

وكان فريق “كراك” يلعب في الدرجة الثالثة زمن تنشيط النهائي، نظير حصول “الحمراوة” على مركز الوصافة في البطولة الوطنية للقسم الأوّل.

ويُعدّ موسم 1984-1985 آخر عهد لٍأندية قسنطينة بِنهائي كأس الجزائر، وقبل ذلك وصل إلى هذه المحطّة الختامية فريق المولودية (موك) في أعوام 1964 و1975 و1976.

وبِخصوص المدرب خير الدين ماضوي، فقد سبق له أن أشرف على وفاق سطيف وقاده إلى نهائي نسخة 2017، قبل أن يخسره أمام شباب بلوزداد.