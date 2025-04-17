هنا ستُستلم المواشي المستوردة لعيد الأضحى (صور)

"استقبال 3 سفن دفعة واحدة ورواق أخضر لخروج الشاحنات"

قام الأمين العام لوزارة النقل يوم الخميس بزيارة ميدانية إلى ميناء الجزائر. للوقوف على الترتيبات التنظيمية المخصّصة لاستقبال ومعالجة السفن الناقلة للماشية المستوردة الموجهة لعيد الأضحى.

حيث عاين الأمين العام، رفقة المدير العام لمؤسسة ميناء الجزائر، وممثلين عن مختلف المؤسسات والهيئات المتدخلة في العملية، كل من:

الرصيف المخصّص لسفن مواشي عيد الأضحى.

والرواق المحدّد لدخول وخروج الشاحنات، لضمان معالجة الأضاحي في أفضل الظروف، وفي وقت قياسي.

ويوم الأحد الماضي 13 أفريل، نزل وفد من عدّة قطاعات إلى ميناء الجزائر، للوقوف على الإجراءات المسطّرة للتكفل بالعملية، حسب ما ذكره بيان لميناء الجزائر.

حيث عقد اجتماع تنسيقي بالميناء، حضره كل من مدير النقل لولاية الجزائر، ممثل مجمع الخدمات المينائية، محافظ أمن الميناء، رئيس مفتشية أقسام الجمارك، ممثلة المصالح الفلاحية، ممثل التجارة، وإطارات من مؤسسة الميناء.

استقبال 3 سفن في كل عملية

وتم الاتفاق خلال الاجتماع على ورقة طريق ترسم معالم إنجاز العملية، فور رسوّ السفن التي ستشرع في الوصول في الأيام القليلة المقبلة. وتتضمن ورقة الطريق المتفق عليها النقاط التالية:

تخصيص الرصيف رقم 23 بطاقة استقبال 3 سفن.

اعتماد رواق أخضر لمرور الشاحنات الخاصة بنقل الأضاحي.

تخصيص بوابة لخروج الشاحنات في أفضل الظروف، مع إمكانية إضافة بوابة ثانية عند الضرورة.

تكليف أعوان لمتابعة تأطير إنجاز العملية مع توخي السرعة في معالجة السفن.

اتخاذ الإجراءات الإدارية والأمنية المسبقة التي تتطلبها الحركة داخل الميناء.

كما اتفقت الأطراف المعنية، على عقد لقاءات بعد وصول أول باخرة. لمتابعة كافة الجوانب المتعلقة بمعالجة السفن المحمّلة بالماشية المستوردة.

وأكد إطارات مؤسسة ميناء الجزائر جاهزية كافة الوسائل اللّوجيستية والبشرية لمعالجة سفن أضاحي العيد، في أفضل الظروف. بالتنسيق مع الجهات المتدخلة في الحيز المينائي، وفقا للإجراءات التسهيلية التي سطرتها السلطات، يضيف البيان.

وفي مارس الماضي، وافق رئيس الجمهورية خلال اجتماع لمجلس الوزراء، على استيراد مليون رأس من الماشية تحسّبا لعيد الأضحى. مع إعفاء عمليات الاستيراد من كل الرسوم والضرائب.

حيث تم قبول “عروض 3 دول تستجيب لدفتر الشروط الجزائري، خاصة ما يتعلق بتعاليم سلامة الماشية كأضحية”، حسب ما ذكره بيان الاجتماع.

ولم يذكر بيان الاجتماع، هذه الدول الثلاثة. لكن الرئيس تبون كان قد صرّح في لقائه الدوري الأخير مع وسائل الإعلام بأن إسبانيا ستكون إحداها.