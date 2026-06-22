أبدى حارس مرمى منتخب الهند لِكرة القدم غوربريت سينغ ساندو بِطريقة ضمنية، دعما معنويا لِنظيره الجزائري لوكا زيدان.

ونقلت صحيفة “الصن” البريطانية في أحدث تقرير لها على لسان الحارس لوكا زيدان، قوله إنه يستعين بِطبيب نفساني لِتبديد ضغوط ممارسة رياضة كرة القدم الاحترافية.

وفي أحدث تقرير لِموقع القناة التلفزيونية الهندية “إن دي تي في”، جاء على لسان حارس منتخب هذا البلد الآسيوي غوربريت سينغ ساندو، قوله: “يُصاحب حراسة المرمى نوع مختلف من الضغط. فإذا ارتكبتَ خطأً، قد يكلّف فريقك نتيجة أو لقبا أو حتى لحظة تاريخية للبلاد. في بداية مسيرتي، لم يُعلّمني أحدٌ كيفية التعامل مع هذا العبء الذهني. كان عليّ أن أتعلّم ذلك من خلال التجربة”.

ومثّل الحارس غوربريت سينغ ساندو (34 سنة) ألوان منتخب الهند لِكرة القدم في 88 مباراة دولية، منذ عام 2011.

في سياق آخر، ورغم أن الهند تتصدّر لائحة بلدان العالم من حيث التعداد السكاني (مليار و417 مليون نسمة)، إلا أن منتخب كرة القدم لم يستطع لِحد الآن المشاركة في نهائيات كأس العالم، المنافسة التي انطلقت في عام 1930. وهنا يردّ الحارس غوربريت سينغ ساندو بشيء من الاتّزان: “بصفتي لاعبا، أستطيع أن أؤكد لكم أننا لم نتأهل إلى كأس العالم لأننا لم نتأهل إلى كأس آسيا. للوصول إلى كأس العالم، علينا أن نكون من المشاركين الدائمين في كأس آسيا، ثم من المشاركين الدائمين في الأدوار الإقصائية منها. إنها عملية تدريجية. لذا، السؤال الحقيقي هو: لماذا لم نتأهل إلى كأس آسيا؟”.