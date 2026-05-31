هولندا مرشح للتتويج بكأس العالم وأقوى منتخب يواجهه بيتكوفيتش

غالبية نجومه ينشطون في الدوري الإنجليزي

لن يجد بيتكوفيتش اختبارا صعبا، يمتحن به قدراته ولاعبيه، مثل مواجهة هولندا في روتردام. والمنتخب البرتقالي الذي وصل إلى نهائي كأس العالم، في ثلاث مناسبات من دون تتويج، لن يسافر هذه المرة إلى الولايات المتحدة من أجل أن يكون الحصان الأسود، أو من أجل بلوغ نصف النهائي، كما جرت العادة، وإنما من أجل التتويج باللقب لأول مرة في تاريخه، ويمكن وضع هولندا ضمن السداسي المرشح للتتويج باللقب، ولن يطرح تجاوزه الدور الأول أي مشكلة، وهو مرشح لتصدر مجموعته التي سيقابل فيها تواليا اليابان والسويد ومنتخب تونس في آخر المطاف.

والذين يرشحون هولندا للمنافسة على اللقب، يعتمدون على التشكيلة الثرية التي لا يوجد فيها أي لاعب ينتمي لفريق عادي، بل جميعهم بمن فيهم دكة الاحتياط من الطراز الأول، وأي نتيجة دون المربع الذهبي في المونديال القادم، ستعتبر خيبة بالنسبة لأنصار المنتخب الهولندي، الذين يعتبرون من أكثر الأنصار في العالم رفقة الإنجليز توافدا وتنقلا مع منتخب بلادهم، مع الإشارة إلى أن التشكيلة الهولندية الأساسية لا تضم سوى ثلاثة لاعبين من أصل هولندي.

يدرّب منتخب هولندا الذي سيواجه سهرة الثالث من جوان الخضر، على أرضه، المدرب المعروف والمدافع الرمز، رونالد كومان، الذي سبق وأن درّب برشلونة، وهو أسطورة في تنفيذ المخالفات التي منحت إحداها أول لقب لرابطة الأبطال لنادي برشلونة، وتعتبر تجربة كومان في المونديال القادم، الأولى لمدرب هو حاليا في ثلاثة وستين خريفا.

حارس مرمى منتخب هولندا فليكن، هو زميل إبراهيم مازا في بيارن ليفركوزن الألماني، وهو حارس قوي في الثالثة والثلاثين من العمر، مُحاط بدفاع جيد من الطراز الأول مع ديمفريس نجم الإنتير، وفان دايك البرج العالي لنادي ليفربول، وستيفان دي فريج لاعب الإنتير والنجم آكي لاعب مانشستر سيتي.

أما في خط الوسط، فيبرز لاعب إيندهوفن شوتا المطلوب من أندية كبيرة في إنجلترا، وإلى جانبه لاعب مارسيليا وزميل أمين غويري النجم تيمبار، وتكمن قوة أشبال كومان في رباعي الهجوم بفعاليته وأهدافه الكثيرة من ملان لاعب روما وهدافها، وسيمونس نجم توتنهام إلى غاكبو ظاهرة ليفربول ورأس الحربة بروباي هداف ساندرلند.

قوة منتخب هولندا في دكة الاحتياط الثرية التي تصلح لأن تبني منتخبا آخر في نفس القوة، من هاتو لاعب تشيلسي إلى فريمبونغ لاعب ليفربول وفان ديفن وفان هيتي الناشطين في إنجلترا بين توتنهام وبرايتن، ولا يمتلك منتخب هولندا سوى لاعبين فقط ينشطان في هولندا ما بين أجاكس وإيندهوفن، ولا يوجد أي لاعب في المنتخب الوطني الهولندي زميل لزروقي ولا الحاج موسى.

سيعرف بيتكوفيتش والجمهور الجزائري المستوى الحقيقي لمنتخب بلادهم، فما قدمته هولندا في التصفيات المونديالية وطريقة لعبها، وخاصة النجوم الذين يصنعون لونها البرتقالي، يجعلنا نترقب الأداء الفردي والجماعي لتشكيلة بيتكوفيتش.

تأمين الدّفاع وتعزيز الوسط بخطّة 3-5-2 ضدّ “الطواحين”

وديّة هولندا أفضل “بروفة” لاختبار جاهزية “الخضر” قبل لقاء الأرجنتين

قالت مصادر “الشروق”، إنّ مواجهة المنتخب الوطني لنظيره الهولندي وديًا بحر الأسبوع الحالي، ستكون نسخة طبق الأصل في كلّ تفاصيلها بخصوص أول مواجهة يخوضها “الخضر” في افتتاح كأس العالم أمام نظيره الأرجنتيني يوم 17 من الشهر الجاري، على اعتبار أنّ مدرّب المنتخب الوطني، السويسري فلاديمير بيتكوفيتش، يتّجه نحو الاعتماد على خطّة 3-5-2 في الوديّة المقبلة، وهي الخطّة نفسها التي ينوي الاعتماد عليها خلال مواجهة الأرجنتين بالنّظر إلى قوّة المنافس، الأمر الذي سيُجبر بيتكوفيتش ضرورة تأمين الدّفاع، إضافة إلى تعزيز وسط الميدان، بهدف غلق المنافذ لتفادي ما لا تحمد عقباه ضدّ منتخب عالمي حامل اللّقب في النسخة الأخيرة في قطر.

وملعومٌ أنّ المنتخب الوطني سيُشارك في خامس مونديال له، المقرّر انطلاقته بداية من 11 جوان وإلى غاية 19 جويلية القادم في أمريكا، المكسيك وكندا، ضمن المجموعة العاشرة، حيث سيفتتح زملاء القائد رياض محرز العرس الكروي العالمي بملاقاة نُظرائهم من الأرجنتين بتاريخ 17 جوان في “كانساس سيتي”، ثم منتخب الأردن في الجولة الثانية يوم 23 من الشهر ذاته في مدينة “سانتا كلارا” في “كاليفورنيا”، قبل اختتام الدور الأوّل من المنافسة بمباراة المنتخب النمساوي يوم 28 جوان في “كانساس سيتي”.

يحدثُ هذا في الوقت الذي سيتنقّل فيه المنتخب الوطني إلى مدينة “روتردام” في هولندا هذا الثلاثاء لمواجهة المنتخب المحلّي، في مباراة وديّة مهمّة بالنسبة للطّاقم الفنّي، خصوصًا عقب حسم بيتكوفيتش، أمس، في التعداد الذي سيُمثّل الألوان الوطنية، على اعتبار أنّ بيتكوفيتش سيختبر وبنسبة كبيرة مدى جاهزية لاعبيه أمام منافس قويّ يحتلّ الصفّ السابع عالميًا في ترتيب المنتخبات الوطنية، على أن يعود أشبال بيتكوفيتش إلى مركز سيدي موسى مباشرة عقب خوض مواجهة المنتخب الهولندي أي بتاريخ 4 جوان، ليستفيد اللاّعبون بعدها من راحة مُدّتها 48 ساعة قبل استئناف التحضيرات والدّخول في المرحلة الأخيرة منها قبل شدّ الرّحال صوب مدينة “كانساس” يوم 7 جوان المقبل، علماً أن التشكيلة الوطنية كانت قد دخلت بداية يوم 25 ماي الفارط في تربّص إعدادي في مركز تحضيرات المنتخبات الوطنية في سيدي موسى.

وستكون مواجهة هولندا “بروفة” حقيقية للتشكيلة الوطنية والمدرّب بيتكوفيتش الذي سيعمل جاهدًا على تطبيق النهج التكتيكي الذي سيعتمد عليه في افتتاح العرس الكروي العالمي ضدّ الأرجنتين، حيث ستكشف مواجهة زملاء ميسي عن الوجه الحقيقي للمنتخب الوطني، كما سترسم وإلى حدّ بعيد مشواره في المونديال، ما يعني أنّ صمود زملاء محرز ضدّ “الطواحين” سيكونُ نجاحاً حقيقياً للمنتخب، غير أنّه في حال الفشل فسيُراجع بيتكوفيتش حساباته في الوديّة الأخيرة المقرّرة يوم 10 من الشهر الحالي ضدّ منتخب بوليفيا.

وكان بيتكوفيتش قد عاين منتخب هولندا، من خلال إعادة مشاهدة آخر المباريات التي خاضها أشبال كومان ومساعده فان نيستلروي في الفترة الأخيرة، الذين لم ينهزموا منذ شهر أكتوبر من عام 2024، عندما سقطوا أمام الألمان ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية، علمًا أنّ منتخب هولندا كان قد فاز على فنلندا بهدفين دون ردّ، قبل أن يكتسح منتخب مالطا بثمانية أهداف، ثم الفوز في ليتوانيا على المنتخب المحلّي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، فالانتصار مُجدّداً على مالطا برُباعية نظيفة، فضلاً عن فرض التعادل على بولونيا في مناسبتين بنتيجة هدف لهدف في كلتا المباريتين، كما فاز الهولنديون في تربّص شهر مارس المنقضي على النرويج بهدفين مقابل هدف واحد، وكذا التعادل ضدّ منتخب الإكوادور بهدف في كلّ شبكة.

جدير بذكره، أنّ مواجهة المنتخب الوطني لنظيره الهولندي وديًا هذا الأربعاء في مدينة “روتردام”، على ملعب “دي كويب”، معقل نادي فينورد، ستكون الأولى من نوعها بين المنتخبين، حيث لم يسبق لهما التباري من قبل سواءٌ رسميًا أو وديًا، علما أنّ “الخضر” كانوا قد واجهوا منتخبات ألمانيا، فرنسا، إنجلترا، إسبانيا، البرتغال، إيطاليا، بلجيكا، النمسا، اليونان، إيرلندا وروسيا.