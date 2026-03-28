في حملة تحسيسية مشتركة للتعريف بالخدمات الرقمية

هيئات الضمان الاجتماعي في الميدان بأقصى الجنوب

هيئات الضمان الاجتماعي في الميدان بأقصى الجنوب

بن مبروك: التحفيز على استعمال المنصات والتطبيقات التابعة للقطاع

شرعت هيئات الضمان الاجتماعي ووكالة التشغيل، بولاية برج باجي مختار، في حملة تحسيسية إعلامية مشتركة، للتعريف بالخدمات الرقمية تحت شعار “خدماتنا الرقمية ترافقكم أينما كنتم”، تمتد إلى غاية يوم 16 أفريل 2026 على مرحلتين.

وحسب ما أفادنا به المدير الولائي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء، بن مبروك الشيخ، فإن هاته الحملة موجهة للمواطنين والمرتفقين على غرار المؤمن لهم اجتماعيا، المتقاعدون، العمال غير الأجراء، أرباب العمل، طالبي العمل، حيث تهدف إلى تثمين جهود الدولة عبر قطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي في تحسين جودة الخدمات، وتسلط الضوء على التقدم المحقق في مجال التحول الرقمي.

فيما أشار محدثنا إلى أن القطاع يعمل من خلال هاته الحملة على حث المرتفقين على استعمال المنصات والتطبيقات الرقمية التابعة للقطاع، بما يضمن تحسين جودة التكفل بالمواطنين، وتبسيط الإجراءات الإدارية، وتقليص آجال المعالجة، فضلاً عن إعفاء المرتفقين من عناء التنقل، تجسيداً لمبدأ الإدارة في خدمة المواطن، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن مثل هاته المبادرات تسهم في تثمين الجهود المبذولة من قبل الدولة في مجال تطوير البني التحتية الرقمية، واعتماد أنظمة ذكاء الأعمال وتقنيات الذكاء الاصطناعي في معالجة وتحليل المعطيات، بما يسمح بتحسين آليات التسيير واتخاذ القرار، وتعزيز حكامة المنظومة الاجتماعية والتشغيلية.

وعن مشاركة هيئته، أكد بن مبروك أن الشروحات المقدمة خلال هاته الحملة ترتكز على الترويج للمنصة الرقمية الموحدة للكاسنوس، والمتمثلة في “ضمانكم” (damancom.casnos.dz)، والتعريف بمختلف خدماتها المتعددة والشاملة، بما يوفر على مرتفقي الصندوق عناء التنقل لمقرات العمل، حيث أنه بإمكانهم التصريح بالنشاط، والتصريح بأساس الاشتراك، وكذا تسديد الاشتراكات عن بعد، إضافة للخدمات الرقمية المتعلقة بالمراقبة الطبية، وكذا أداءات التأمينات الاجتماعية والتقاعد، كما تضمن المنصة للمواطنين غير المنتسبين للصندوق أن يحصلوا على شهادة عدم الانتساب عن بعد.

الأدوية المضادة للسرطان في صلب التكوين الجامعي لطلبة الصيدلة

الأدوية المضادة للسرطان في صلب التكوين الجامعي لطلبة الصيدلة

هذا موعد استلام المستشفى الجزائري-القطري بسيدي عبد الله

هذا موعد استلام المستشفى الجزائري-القطري بسيدي عبد الله

إعفاء وتخفيضات معتبرة في وسائل النقل العمومية لفائدة ذوي الاحتياجات الخاصة

إعفاء وتخفيضات معتبرة في وسائل النقل العمومية لفائدة ذوي الاحتياجات الخاصة

“حمايتك” تدعو إلى التوقف الفوري عن استعمال البروتين والكيراتين للشعر

“حمايتك” تدعو إلى التوقف الفوري عن استعمال البروتين والكيراتين للشعر

رئيس الجمهورية يستقبل السفير الإندونيسي

رئيس الجمهورية يستقبل السفير الإندونيسي

الدرك شرع في تنفيذها.. عقوبات صارمة ضد الملوّثين

الدرك شرع في تنفيذها.. عقوبات صارمة ضد الملوّثين

