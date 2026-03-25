“هيا بنا نفعلها”.. ترامب يكشف: هيغسيث أول من دعا لضرب إيران  

ألقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باللوم على وزير الدفاع بيت هيغسيث في الترويج لفكرة الحرب ضد إيران، مؤكدًا أنه كان أول من طرح هذا الخيار.

ونقلت صحيفة “نيويورك بوست” أن الرئيس ترامب كشف أن بيت هيغسيث كان “أول” من دعا إلى الحرب مع إيران قائلا: “هيا بنا نفعلها”

وأوضحت الصحيفة، أن ترامب قال خلال اجتماع مائدة مستديرة حول السلامة العامة في ممفيس بولاية تينيسي إنه أجرى استطلاعاً للرأي بين كبار قادة الجيش حول كيفية تعامله مع الموقف، وسرعان ما دعا هيغسيث إلى عمل عسكري لمنع إيران من الحصول على سلاح نووي.

وأضاف ترامب: “بيت، أعتقد أنك كنت أول من تحدث. وقلت: ‘هيا بنا نفعل ذلك، لأنه لا يمكنك السماح لهم بامتلاك سلاح نووي'”.

كما قال دونالد ترامب، إن وزير الدفاع يشعر بخيبة أمل كبيرة إزاء احتمال تفاوض الولايات المتحدة على وقف إطلاق النار مع إيران.

وتابع قائلا: “لم يكن بيت يريد تسوية الأمر، مضيفاً أن هيغسيث ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال دان كاين كان، هما الشخصين الوحيدين اللذين شعرا بخيبة أمل كبيرة.”

وبدت اللحظة محرجة، حيث اكتفى الوزير بابتسامة دون تعليق. هذا ما عكس وجود تباين في الخطاب داخل الإدارة بين الدعوة للتصعيد والرهان على الحلول الدبلوماسية.

وفي تطور لافت، أعلن ترامب تعليق الهجمات على منشآت الطاقة الإيرانية لمدة خمسة أيام، متحدثاً عن “محادثات جيدة ومثمرة للغاية” مع طهران. غير أن إيران نفت إجراء أي مفاوضات مباشرة مع واشنطن.