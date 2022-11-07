هيفاء وهبي بعد حملة الصورة المشوهة: هذه ملامح الشيطان التي بداخلكم!

لا تزال الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي تخوض معاركها الكلامية بعد اكتساح صورتها المشوهة شبكات التواصل الاجتماعي، بالتزامن مع الحفل الغنائي الذي أحيته في موسم الرياض.

وقالت وهبي عبر الـ IG عن الملامح الصادمة التي أشعلت المواقع: “هيدي ملامح الشيطان الي جواتكم.. حملة تشويه فاشلة شارك فيها نساء كتار وكمان رجال منسونة اكتر!”.

وتصدّرت الفنانة الترند بعدة دول عربية، طيلة الأسبوع الذي تلى إحياء حفلها بالرياض، حيث اكتسحت عدة هاشتاغات تحمل اسمها موقع تويتر، آخرها “تويت في حب هيفاء وهبي”، الذي برز في الجزائر إلى جانب هاشتاغ “هيفاء وهبي”.

وأرجع نشطاء سبب تصدرها الترند لاعتمادها الكبير على شكلها وخروجها في كل مرة للرد والتعليق بشأن ما يتم تداوله عن صورتها.