هيفاء وهبي بعد حملة الصورة المشوهة: هذه ملامح الشيطان التي بداخلكم!
لا تزال الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي تخوض معاركها الكلامية بعد اكتساح صورتها المشوهة شبكات التواصل الاجتماعي، بالتزامن مع الحفل الغنائي الذي أحيته في موسم الرياض.
وقالت وهبي عبر الـ IG عن الملامح الصادمة التي أشعلت المواقع: “هيدي ملامح الشيطان الي جواتكم.. حملة تشويه فاشلة شارك فيها نساء كتار وكمان رجال منسونة اكتر!”.
الديڤا #هيفاء_وهبي عبر الـ IG : هيدي ملامح الشيطان الي جواتكم.. حملة تشويه فاشلة شارك فيها نساء كتار وكمان رجال منسونة اكتر! pic.twitter.com/O9UqANDgvH
— H A I F A V O G U E (@HaifaVogue) November 6, 2022
وتصدّرت الفنانة الترند بعدة دول عربية، طيلة الأسبوع الذي تلى إحياء حفلها بالرياض، حيث اكتسحت عدة هاشتاغات تحمل اسمها موقع تويتر، آخرها “تويت في حب هيفاء وهبي”، الذي برز في الجزائر إلى جانب هاشتاغ “هيفاء وهبي”.
يا عالم هيفاء ترند عندنا بالجزائر باثنين هاشتاغ 💪🏻🔥#هيفاء_وهبي_خط_احمر
#تويت_في_حب_هيفاء#هيفاء_وهبي pic.twitter.com/1cbi2YMxug
— آلاء 🐝🍯 | 🇩🇿 ala_wehbe (@AlaWehbe) November 6, 2022
محبي الديڤا هيفاء وهبي وجمهورها في كل مكان في الوطن العربي يجعلون من وسم #تويت_في_حب_هيفاء ترند يجتاح تويتر 😍🫶🏼 pic.twitter.com/PxfsZS3X4r
— H A I F A V O G U E (@HaifaVogue) November 6, 2022
وأرجع نشطاء سبب تصدرها الترند لاعتمادها الكبير على شكلها وخروجها في كل مرة للرد والتعليق بشأن ما يتم تداوله عن صورتها.
مشكلة #هيفاء_وهبي انو موضوع الصورة اخد من وقتها واستفزها وهالشي خلا الناس يستلموها بصور مركبة،ع اساس مش فارقة معها وواثقة من شكلها صارت طالعة مداخلات لتبرر وكل شوي ستوري هجومي وردح👀بفهم إنو هي شخص بتعتمد ع جمالها بس لو طنشت الموضوع كان مرة فترة وانتسى وانشغلو عنها بموضوع تاني pic.twitter.com/04CSgua1lg
— HOT NEWS (@NewsGherChekel) November 6, 2022