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العالم

واشنطن تراجع انتشار قواتها في أوروبا

الشروق أونلاين
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واشنطن تراجع انتشار قواتها في أوروبا
ح. م
بيت هيغسيث

أعلن وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث، أن واشنطن تراجع انتشار قواتها في أوروبا، مؤكدا أن “بعض حلفاء الولايات المتحدة سيفشلون في اجتياز هذه المراجعة”.

ووفقا لما نقلته وسائل إعلامية، قال هيغسيث، خلال اجتماع وزراء دفاع دول حلف شمال الأطلسي اليوم الخميس، 18 جوان، في بروكسل إن ذلك سيتم “لضمان تقدم الناتو السريع نحو قيادة أوروبا، وتعزيز مسؤولية الحلف عن الدفاع عن المنطقة، وضمان توافق قواتنا مع احتياجات أمريكا العالمية”.

وأضاف “تهدف المراجعة في نهاية المطاف إلى تحسين هيكل القوات العسكرية الأمريكية وتعزيز حلف الناتو”.

ومنذ عودة دونالد ترامب إلى رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، تطالب واشنطن شركاءها الاوروبيين بتحمل نصيب أكبر من الأعباء المالية والعسكرية المتعلقة بأمن القارة.

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