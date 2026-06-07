واشنطن تفتح باب التعاون مع الجزائر في البذور الزيتية والأعلاف

متعاملون جزائريون يشاركون في ندوة تقنية بالسفارة الأمريكية:

فتحت الولايات المتحدة الأمريكية باب التعاون وشراكات مستقبلية محتملة مع الجزائر في قطاع معالجة البذور الزيتية وإنتاج الأعلاف، بعد قطاع الثروة الحيوانية والأبقار الحلوب من خلال 30 ألف رأس لمشروع مجموعة “بلدنا” القطرية.

في هذا السياق، احتضنت سفارة واشنطن فعالية جزائرية-أمريكية سلطت الضوء على التعاون في مجال معالجة البذور الزيتية وإنتاج الأعلاف، حيث استقبلت الممثلية الدبلوماسية الأمريكية فاعلين جزائريين في قطاعي الزراعة والصناعة للمشاركة في ندوة تقنية حول تحسين معالجة البذور الزيتية وإنتاج الأعلاف.

ووفقا لسفارة واشنطن بالجزائر، فإن هذه المبادرة مشتركة بين وزارة الزراعة الأمريكية (USDA) والمجلس الأمريكي لتصدير فول الصويا (USSEC) ومختبر ابتكار فول الصويا إضافة إلى جامعة ميزوري.

وجمع هذا الحدث، حسب بيان السفارة الذي تلقت “الشروق” نسخة منه، خبراء من الولايات المتحدة والجزائر لتبادل المعارف وتعزيز الابتكار وتوطيد التعاون في مجال استخدام فول الصويا وإنتاج الأعلاف، مشيرا، وخلال الفترة من 2025 إلى 2026، تضاعف صادرات فول الصويا الأمريكية إلى الجزائر بأكثر من الضعف، مدفوعة بالطلب المتزايد على الأعلاف.

وصرح القائم بالأعمال في السفارة الأمريكية، مارك شابيرو قائلا: “إن فول الصويا الأمريكي عالي الجودة، والمنتج بشكل مستدام، يساهم في تحقيق أهداف الأمن الغذائي في الجزائر من خلال دعم قطاعي الدواجن وتربية المواشي، وخلق طلب على منشآت المعالجة المحلية”.

وعلى مدار الأسبوع، سيشارك الحضور في مناقشات تقنية كما سيتبادلون أفضل الممارسات، ويستكشفون فرصا لتعزيز قدرات الجزائر في معالجة البذور الزيتية وإنتاج الأعلاف، وفقا للمصدر ذاته.

وختم المصدر بالتأكيد على أن هذا الحدث يعكس عمق العلاقات الممتدة بين الولايات المتحدة والجزائر، ويُبرز الجهود المشتركة الرامية إلى تعزيز الإنتاجية الزراعية، ودعم الأمن الغذائي، وتحفيز النمو الاقتصادي.

وكانت مجموعة “بلدنا” القطرية، التي تنفذ حاليا مشروعا زراعيا ضخما بولاية أدرار لإنتاج الحليب المجفف، قد وقّعت نهاية أفريل الماضي على عقد لاقتناء 30 ألف رأس من الأبقار الحلوب الأمريكية، حيث سيتم توريدها عبر جسر جوي من تسع ولايات أمريكية، على أن تبدأ أولى الرحلات شهر نوفمبر المقبل.