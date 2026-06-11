واشنطن وطهران تتبادلان الضربات.. والمفاوضات مستمرة رغم التصعيد

أفادت شبكة “سي.إن.إن” الأمريكية نقلا عن ‌مصدر دبلوماسي بأن المحادثات الرامية إلى ​التوصل إلى ​اتفاق بين واشنطن وإيران ⁠لا تزال ​على مسارها الصحيح بعد ​مفاوضات جرت خلال الليل.

وتبادلت الولايات المتحدة ‌وإيران ⁠الهجمات الجوية لليوم الثاني على التوالي اليوم الخميس، ​بعدما ​توعد ⁠الرئيس الامريكي دونالد ترامب بشن ​المزيد من ​الضربات ⁠إذا لم توافق طهران على ⁠الفور ​على اتفاق ​سلام.

وبدأ تصعيد الأعمال القتالية ​في وقت سابق من الأسبوع بإسقاط طائرة هليكوبتر أمريكية من طراز أباتشي بالقرب من مضيق هرمز، لتنطلق سلسلة من الهجمات المتبادلة على مدن إيرانية وعلى قواعد ‌أمريكية في المنطقة.

وهذا هو أخطر تهديد لوقف إطلاق النار الهش الذي تم الاتفاق عليه في أبريل نيسان، مما أضعف الآمال في نهاية قريبة للحرب التي اندلعت في أواخر فبراير شباط بضربات جوية مكثفة شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران.

وقال الجيش الأمريكي إن أحدث هجماته استهدفت “قدرات المراقبة العسكرية وأنظمة اتصالات ومواقع للدفاع الجوي في إيران” ردا على ما وصفه “بعدوان غير مبرر ومستمر” من طهران.

وقال ترامب لمراسل فوكس نيوز، الأربعاء الماضي، إن الضربات الأمريكية ستتوقف ​قريبا، لكنه سيستأنف القصف المكثف إذا لم يوقع قادة إيران اتفاقا مع الولايات المتحدة في الحال، حسبما كتب المراسل على منصة إكس.

وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية انتهاء الضربات بعد نحو أربع ساعات من بدئها بعد ⁠منتصف الليل بقليل بتوقيت طهران.

وقال الحرس الثوري الإيراني إنه رد بشن هجمات على 18 هدفا عسكريا أمريكيا في قواعد جوية في الكويت والبحرين، بالإضافة إلى الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية في البحرين.