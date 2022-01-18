والي العاصمة يدعو إلى استئناف تعقيم الفضاءات العامة

أمر والي ولاية الجزائر العاصمة أحمد معبد، الإثنين، باستئناف عمليات تعقيم الفضاءات العامة التي يرتادها المواطنون، بسبب مؤشرات حول تزايد انتشار فيروس كورونا.

وحسب بيان لمصالح ولاية الجزائر فقد “أشرف أحمد معبد والي ولاية الجزائر على اجتماع خلية الأزمة الولائية للوقاية والمتابعة ومكافحة انتشار فيروس كورونا كوفيد19 بمقر ولاية الجزائر”.

وأضاف “أمر والي ولاية الجزائر وبصفة مستعجلة بضرورة العودة إلى عمليات التعقيم اليومي والمستمر لكل المؤسسات التربوية، الإدارات العمومية، مراكز البريد والأسواق وكل الأماكن التي تعرف تجمع المواطنين.

وأكد معبد خلال الإجتماع على تجنيد الموارد البشرية من عمال قطاع الصحة وتوفير كافة الوسائل اللازمة واللقاحات من أجل بعث عمليات واسعة للتلقيح في المؤسسات الجامعية ومؤسسات التكوين المهني والمؤسسات التربوية.

وشدد الوالي على حرصه الشديد على ضرورة توفير كل الوسائل من أجل توفير الحماية الضرورية والتكفل الصحي الأمثل بتلاميذ المدارس، خاصة بعد التأكد من إصابة الأطفال بالمتحور الجديد أوميكرون.

وشدد على فرض احترام مسافة التباعد الجسدي وارتداء القناع الواقي في كل الأماكن العمومية ووسائل النقل، وكذا توفير المواد المعقمة وجهاز المقياس الحراري عند مداخل كل الإدارات العمومية والبلديات

وجدد معبد دعوته لكافة المسؤولين إلى تكثيف العمليات التحسيسية لفائدة المواطنين للإقبال على عملية التلقيح ضد الوباء من جهة، والوقوف على الاحترام الصارم للبروتوكول الصحي من أجل تفادي تصاعد عدد الإصابات من جهة أخرى.

وبدوره، أسدى الوالي تعليمات صارمة لكافة المسؤولين للسهر على ضرورة الحرص على تطبيق احترام البروتوكول الصحي والإجراءات الاحترازية للوقاية من وباء كوفيد19، خاصة في ظل ارتفاع عدد الحالات المؤكدة خلال الفترة الأخيرة.