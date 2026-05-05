والي ولاية بجاية يُطمئن أسرة فريق “الموب”

أصدرت إدارة نادي مولودية بجاية مساء الثلاثاء بيانا، على خلفية الإضراب الذي شنّه لاعبو فريقها الكروي، بِسبب عدم نيل المستحقات المالية.

وينشط فريق مولودية بجاية في القسم الثاني فوج “وسط- شرق”، متموقعا في المركز الثالث بِرصيد 59 نقطة، قبل جولة واحدة عن نهاية السباق. وهي الرتبة التي يُمكن أن تُؤهّله إلى القسم الأول، أو خوض مواجهتَي السد لِبلوغ نفس الغاية.

فضلا عن ذلك، لم يسقط فريق “الموب” في فخ الخسارة، خلال المقابلات الـ 13 الأخيرة له في البطولة.

وجاء في بيان إدارة مولودية بجاية: “بعد التوترات التي شهدناها صباح اليوم (الثلاثاء)، اجتمعت الإدارة مع اللاعبين بعد ظهر اليوم لتهدئة الأجواء داخل الفريق”.

وأضافت: “أسفر هذا الاجتماع عن اتفاق نهائي بشأن التسوية المالية للاعبين. سيتم تسديد الدفعة الأولى من المنح هذا الأسبوع، وسيتم تسوية المبلغ المتبقي الأسبوع المقبل، فور الحصول على الموافقة لبدء بيع تذاكر المشجعين وجلب العائدات المالية للمباراة الأخيرة في البطولة”.

وختمت البيان تقول: “بعد هذا النقاش المسؤول، يؤكد اللاعبون والإدارة العودة الفورية إلى الهدوء. سيستأنف الفريق التدريبات غدا بعزيمة لا تلين. حان وقت الوحدة. تدعو الإدارة جميع المشجعين إلى التزام الهدوء وإظهار دعمهم الكامل لمساعدتنا على تحقيق هدفنا في هذه المباراة الحاسمة”.

وفي الجولة الثلاثين والأخيرة، تواجه مولودية بجاية الضيف نجم بني ولبان (الرتبة التاسعة/ 35ن)، عصر السبت المقبل.

واستطاعت إدارة “الموب” تجاوز هذه العقبة، بعد أن خصّ والي ولاية بجاية كمال الدين كربوش ممثّليها بِلقاء في مكتبه، ملتزما بِتقديم الدعم للنادي.