“وثيقة مراقبة” لتصحيح أخطاء علامات مترشحي “الباك”

ترتيبات تكميلية لتسيير ملفات المتمدرسين

أفرجت وزارة التربية عن “حزمة” من الترتيبات الإضافية، لتسيير تمدرس التلاميذ عبر النظام المعلوماتي لقطاع التربية، للمرحلة المقبلة، وذلك لكي يتسنى لمديري المؤسسات التربوية، استدراك الهفوات وتصحيح الأخطاء في نقاط التلاميذ في الآجال المحددة، وتجنب التلاعب بالعلامات بعد فتح وغلق الأرضية الرقمية.

أوضحت، الوزارة في مراسلة صادرة عن رئيس الديوان تحت رقم 376 مؤرخة في 15 مارس الجاري، بأنه نظرا للعدد المعتبر من الالتماسات التي تتلقاها مصالح مديريات التعليم ومديرية الأنظمة المعلوماتية، قصد معالجة وضعيات عالقة لتلاميذ ناتجة عن أخطاء حصلت أثناء عملية حجز العلامات، تقرر اتخاذ إجراءات جديدة لضبط تسيير تمدرس التلاميذ في النظام المعلوماتي للقطاع، بناء على المشور رقم 230، المتعلق بالإطار المرجعي للنظام المعلوماتي، وتتمثل أساسا في الشروع في حجز علامات التلاميذ بداية من الأسبوع الموالي لفترة إجراء الاختبارات وبعد القيام بالتصحيح الجماعي لها مع التلاميذ تسليمهم أوراق الإجابات، واطلاعهم على العلامات، على أن يقوم كل أستاذ بمراقبة علامات التلاميذ المحجوزة في النظام المعلوماتي قبل عقد مجالس الأقسام أو مجالس الأساتذة وسحب كشوف العلامات، وهذا من خلال وثيقة مراقبة حجز النقاط المستخرجة من الأرضية الرقمية، ويوقعها بعد التأكد من صحة العلامات المدونة عليها، ثم يسلمها إلى مدير المؤسسة الذي يوقعها بدوره ويختمها ويحفظه، ليتم غلق النظام المعلوماتي آليا في الجانب المتعلق بحجز العلامات وتعديلها في اليوم الأخير من الفصلين الأول والثاني.

وبالنسبة للتلاميذ المعنيين بالامتحانات المدرسية، أوضحت الوزارة، بأن عملية مراقبة علاماتهم للفصل الثالث قبل إجراء الامتحان، لاسيما علامات التربية البدنية والرياضية والتربية الفنية بالنسبة لتلاميذ السنة رابعة متوسط، وعلامات التربية البدنية والرياضية بالنسبة لتلاميذ الثالثة ثانوي، تتم من طرف الأساتذة و حت إشراف مديري المتوسطات والثانويات، لتجنب أي خطأ، وكذا مراقبة المعدلات السنوية للمواد من خلال وثيقة مراقبة المعدلات المستخرجة من النظام المعلوماتي ومن ثم التوقيع على الوثيقة النهائية.

وفيما يتعلق بعلامات الاختبارات الاستدراكية، أكدت الوصاية أن عملية حجزها تتم عقب إجراء التصحيح الجماعي، وتسليمهم أوراق الإجابات واطلاعهم على العلامات التي تحصلوا عليها، ليتم حجز قرارات المجالس “مجالس الأقسام، مجالس الأساتذة، مجالس القبول و التوجيه”، مباشرة بعد انعقادها، على أن يتم تسليم كشوف علامات الفصل الثالث لأولياء التلاميذ مباشرة بعد عقد مجالس الأقسام للفصل الثالث ومجالس القبول والتوجيه، حتى يتسنى لهم الاطلاع على نتائج أبنائهم، ليتم تكليف إدارة المؤسسات التربوية بمعية الأساتذة بتصحيح أي خطأ حصل أثناء حجز العلامات وذلك قبل إمضاء محاضر خروج الأساتذة، وبالتالي وفي حالة حدوث أي خطأ يتعرض صاحبه إلى عقوبات تأديبية.

وشددت الوزارة على أنه يتم غلق الدراسة نهائيا وتفتح سنة جديدة في النظام المعلوماتي، على أن يتم توزيع التلاميذ على الأفواج التربوية بعد إمضاء مديري المؤسسات التربوية لمحاضر الخروج، إذ يصبح غير ممكنا تصحيح أي خطأ وارد في علامات التلاميذ بعد ذلك، وبالتالي فإن كلا من الأستاذ المعني ومدير المؤسسة مسؤولان على دقة و صحة العلامات المحجوزة.