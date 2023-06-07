-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
العالم

وجدوا ترحيبا حارا.. جنود صهاينة يشاركون في مناورات بالمغرب

الشروق أونلاين
  • 122
  • 0
وجدوا ترحيبا حارا.. جنود صهاينة يشاركون في مناورات بالمغرب
ح.م
الجنود الصهاينة المشاركون في مناورات بالمغرب

قالت وسائل إعلام عبرية عن مصدر عسكري، إن جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي لقوا ترحيبا حارا من نظام المخزن خلال مشاركتهم لأول مرة في مناورات عسكرية بالمغرب.

ونقلت وسائل إعلام عبرية عن مصدر عسكري طلب عدم الكشف عن هويته، أن “الجنود لقوا ترحيبا حارا بشكل إيجابي مقارنة بالاستقبال المخصص عموما للمشاركين في هذا النوع من التدريبات“.

كما نقلت عن مصادر أخرى شاركت في هذا التدريب، قولهم “لم يشعر الجنود الإسرائيليون بأي حرج  بل رأوا فخر الجنود المغاربة بقدرتهم على التخطيط والتخطيط والتدريب والمشاركة في جلسات الإحاطة جنبًا إلى جنب مع نظرائهم في نفس الإقامة المؤقتة”.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، قد أعلن الأحد الماضي أن عددا من جنوده سيشاركون “للمرة الأولى” بصورة “فعالة” في تدريبات عسكرية على الأراضي المغربية.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان إنّ “وفدا من 12 جنديا وقائدا من كتيبة غولاني الاستطلاعية سيشارك في مناورات الأسد الأفريقي 2023 في المغرب”.

وأضاف البيان: “هذه هي المرة الأولى التي يشارك فيها الجيش الإسرائيلي بصورة فعالة في هذه المناورات الدولية على التراب المغربي”.

مقالات ذات صلة
إيران تعيد فتح سفارتها في السعودية الثلاثاء

إيران تعيد فتح سفارتها في السعودية الثلاثاء

تفجير سد كاخوفكا الأوكراني :  الحرب تأخذ أبعادا جديدة (فيديو)

تفجير سد كاخوفكا الأوكراني :  الحرب تأخذ أبعادا جديدة (فيديو)

رموز النظام المغربي في الإعلام الدولي تتساقط تباعًا

رموز النظام المغربي في الإعلام الدولي تتساقط تباعًا

المغرب مع الأنظمة المارقة بقرار من بروكسل

المغرب مع الأنظمة المارقة بقرار من بروكسل

لأول مرة في دولة مسلمة : رئيس الكنيست الإسرائيلي يزور المغرب

لأول مرة في دولة مسلمة : رئيس الكنيست الإسرائيلي يزور المغرب

الاحتلال الإسرائيلي يقتل طفلا فلسطينيا في الثانية من العمر

الاحتلال الإسرائيلي يقتل طفلا فلسطينيا في الثانية من العمر

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد