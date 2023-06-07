وجدوا ترحيبا حارا.. جنود صهاينة يشاركون في مناورات بالمغرب

قالت وسائل إعلام عبرية عن مصدر عسكري، إن جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي لقوا ترحيبا حارا من نظام المخزن خلال مشاركتهم لأول مرة في مناورات عسكرية بالمغرب.

ونقلت وسائل إعلام عبرية عن مصدر عسكري طلب عدم الكشف عن هويته، أن “الجنود لقوا ترحيبا حارا بشكل إيجابي مقارنة بالاستقبال المخصص عموما للمشاركين في هذا النوع من التدريبات“.

كما نقلت عن مصادر أخرى شاركت في هذا التدريب، قولهم “لم يشعر الجنود الإسرائيليون بأي حرج بل رأوا فخر الجنود المغاربة بقدرتهم على التخطيط والتخطيط والتدريب والمشاركة في جلسات الإحاطة جنبًا إلى جنب مع نظرائهم في نفس الإقامة المؤقتة”.

جيش الاحتلال الذي يواصل قتل شعبنا منذ 75 عاما؛ يشارك لأول مرّة في مناورات “الأسد الأفريقي” التي تبدأ في المغرب اليوم.

المصيبة أن ذلك يحدث بعد توقّف الكيان عن بيع أوهام الحلول، ومجاهرته بمشاريع تصفية قضية فلسطين من خلال التطبيع المسبق مع أنظمة عربية.

إنه تحدٍّ سافر لجماهير الأمّة! — ياسر الزعاترة (@YZaatreh) June 6, 2023

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، قد أعلن الأحد الماضي أن عددا من جنوده سيشاركون “للمرة الأولى” بصورة “فعالة” في تدريبات عسكرية على الأراضي المغربية.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان إنّ “وفدا من 12 جنديا وقائدا من كتيبة غولاني الاستطلاعية سيشارك في مناورات الأسد الأفريقي 2023 في المغرب”.

وأضاف البيان: “هذه هي المرة الأولى التي يشارك فيها الجيش الإسرائيلي بصورة فعالة في هذه المناورات الدولية على التراب المغربي”.