وجهتان جديدتان لِآدم الوناس وياسر لعروسي

فضّل اللاعب الدولي الجزائري آدم الوناس الاستقرار في البطولة الخليجية، وعدم العودة إلى أوروبا.

ولم يكن صانع الألعاب آدم الوناس (28 سنة) ينتمي إلى أيّ نادٍ منذ الـ 30 من جوان الماضي، تاريخ انقضاء مدة العقد مع فريق السد القطري.

وأعلنت إدارة نادي السيلية القطري مساء الجمعة، عن انتداب آدم الوناس، دون ذكر مدّة العقد.

وسيلعب آدم الوناس في فريق السيلية القطري، مع مواطنه وزميله المهاجم محمد بن يطو.

أما المدافع الدولي ياسر لعروسي، فقد انتقل إلى فريق كيفيسيا الصاعد حديثا إلى بطولة القسم الأول اليوناني.

وسيلعب المدافع لعروسي (24 سنة) بِصيغة الإعارة حتى صيف 2026، تاريخ انقضاء مدة العقد مع ناديه السابق تروا الفرنسي.

ويملك فريق كيفيسيا نقطة واحدة في المركز العاشر، بعد مرور جولتين من عمر بطولة اليونان، التي تضم 14 ناديا.