“وحش” السباحة الجزائرية يجلد خصومه

ندّد “وحش” السباحة الجزائرية جواد صيود، الإثنين، بِاستمرار ورم لا يزال ينخر جسد الرياضة بِصفة عامة.

ووجّه صيود انتقادات لاذعة إلى اتحادية السباحة، بِسبب تهميش الكفاءات، واستدلّ بِالتقني رضا زموري.

السباح جواد صيود الذي يُعاني التّخمة من حيث التتويجات الدولية، أدرج منشورا في منصات التواصل الاجتماعي بِهذه الصدد، ونذكر جزءا مما كتبه: “رضا زموري لم يكن حتى ضمن القائمة الرسمية للوفد الجزائري للسباحة”.

وأضاف: “الوحيد من بين المدربين الحاضرين الذي لم يحصل على التجهيزات الرسمية، بينما استفاد منها 19 مدربا آخر”.

وختم يقول: “هناك مَن يبحث عن الأضواء. وهناك من يعمل في الظل حتى يبقى العلم الجزائري مرفوعا”.