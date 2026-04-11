ودية ثانية للمنتخب الجزائري قبل انطلاق المونديال

عمر سلامي
لاعبو المنتخب الجزائري

سيخوض المنتخب الجزائري مباراة ودية ثانية في شهر جوان المقبل، أمام منتخب غير متأهل إلى نهائيات كأس العالم.

وكشف رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، صبيحة السبت، على هامش أشغال الجمعية العامة العادية لـ “الفاف” عن خوض المنتخب الوطني، لودية ثانية مبرمجة يوم 10 جوان المقبل، دون أن يكشف عن اسم المنافس.

وأشار رئيس “الفاف” إلى أن المباراة الودية ستجري بمدينة “كنساس سيتي” الأمريكية، أين سيقيم “الخضر” تحسبا لمباريات كأس العالم 2026 .

وكما هو معلوم فإن المنتخب الجزائري سيلعب مباراة ودية يوم 3 جوان، أمام هولندا، بملعب “فينورد روتردام”.

ويستهل “الخضر” مشوارهم في إطار دور مجموعات كأس العالم 2026 ، بمواجهة الأرجنتين يوم 17 جوان 2026، على الساعة الثانية صباحا.

ويواجه أشبال بيتكوفيتش يوم 22 جوان، المنتخب الأردني في إطار الجولة الثانية، وهي المباراة التي ستلعب على الساعة الرابعة صباحا بتوقيت الجزائر.

ويختتم “الخضر” لقاءات دور المجموعات بمواجهة النمسا، يوم 28 جوان، على الساعة الثالثة صباحا، بتوقيت الجزائر.

مقالات ذات صلة
جديد منتخب النمسا.. لماذا ينبغي من “الخضر” الحذر؟

جديد منتخب النمسا.. لماذا ينبغي من “الخضر” الحذر؟

مدافع شباب بلوزداد يخضع لعملية جراحية ناجحة

مدافع شباب بلوزداد يخضع لعملية جراحية ناجحة

هذا ما قاله وليد صادي بعد تدشين المركز التقني الجهوي بتلمسان

هذا ما قاله وليد صادي بعد تدشين المركز التقني الجهوي بتلمسان

هذا ما قاله مدرب برشلونة بعد الهزيمة أمام أتلتيكو في دوري أبطال أوروبا

هذا ما قاله مدرب برشلونة بعد الهزيمة أمام أتلتيكو في دوري أبطال أوروبا

بالصور.. المنتخب الجزائري للسيدات يواصل تحضيراته تحسبا لوديتي جنوب إفريقيا

بالصور.. المنتخب الجزائري للسيدات يواصل تحضيراته تحسبا لوديتي جنوب إفريقيا

استقالة مدرب منتخب ليبيا

استقالة مدرب منتخب ليبيا

