ورشة تكوينية حول التسميد الحيوي وتثمين النفايات العضوية

تنظمها المدرسة الوطنية العليا للفلاحة بالتنسيق مع الغرفة الفلاحية لولاية الجزائر

تنظم المدرسة الوطنية العليا للفلاحة، بالتنسيق مع الغرفة الفلاحية لولاية الجزائر، ورشة تكوينية لفائدة المزارعين حول الممارسات الجيدة للتسميد الحيوي وتثمين النفايات العضوية، بهدف المساهمة في تحسين خصوبة التربة وتعزيز الفلاحة المستدامة.

وستُقام هذه الورشة يومي 3 و4 جوان 2026 بمقر المدرسة الوطنية العليا للفلاحة بحسان بادي، ببلدية الحراش، حيث ستتناول جملة من الممارسات والتقنيات المرتبطة بالتسميد الحيوي وسبل الاستفادة من النفايات العضوية في تحسين جودة التربة ودعم الإنتاج الفلاحي المستدام.