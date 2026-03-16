وزارة التجارة تضبط التحضيرات النهائية لضمان تموين السوق خلال عطلة عيد الفطر

ترأست وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، آمال عبد اللطيف، اجتماعًا تنسيقيًا مع المديرين الجهويين للتجارة لضبط التحضيرات النهائية الخاصة بعطلة عيد الفطر المبارك، بالتوازي مع عقد لقاء آخر خُصص لبحث توجيه المشاريع الاستثمارية الكفيلة بتعزيز القدرات الإنتاجية وضمان تموين السوق الوطنية.

وخلال الاجتماع الذي حضره إطارات الإدارة المركزية أمس الأحد، استمعت الوزيرة إلى عروض قدمها المديرون الجهويون حول التدابير المتخذة لضمان تموين السوق بالمواد واسعة الاستهلاك، إضافة إلى برنامج مداومة التجار المسطر على مستوى كل ولاية، لاسيما المخابز ومحلات المواد الغذائية والخدمات الأساسية.

وشددت الوزيرة على ضرورة التواجد الميداني ومتابعة تطبيق نظام المداومة لضمان استئناف النشاط التجاري بشكل طبيعي خلال وبعد هذه المناسبة الدينية، مع تعزيز التنسيق مع مختلف الفاعلين في السوق، مثمنة روح المسؤولية التي أبداها التجار ومرافقتهم للمستهلكين خلال العطل والمناسبات.

كما أكدت على أهمية التحسيس باستخدام التطبيق الإلكتروني مرافق كوم، الذي يعد دليلاً رقمياً موثوقاً يتيح للمستهلكين التعرف بسهولة على التجار المداومين، داعية إلى ضرورة نشر ثقافة التبليغ لدى المواطنين.

وفيما يتعلق بأسواق الجملة للخضر والفواكه، وجهت الوزيرة تعليمات إلى مسؤولي شركة ماغرو بضرورة ضمان فتح جميع الأسواق الجهوية وتوفير الظروف التنظيمية اللازمة طوال عطلة عيد الفطر.

وفي سياق متصل، ترأست الوزيرة لقاءً تنسيقياً رفقة المدير العام لـالوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش، خُصص لبحث المشاريع الاستثمارية ذات الصلة بتطوير القدرات الإنتاجية في مجال تموين السوق الوطنية.

وتناول الاجتماع، الذي جرى بحضور إطارات من الجانبين، سبل تعزيز آليات الاستشراف والرصد المبكر لضبط السوق الوطنية، إلى جانب تدعيم التنسيق المؤسساتي بين الوزارة والوكالة. كما تم التطرق إلى أهمية تزويد الوكالة بالاحتياجات الفعلية للقطاع، بما يشمل المنصات اللوجستية والمشاريع المتعلقة بتعزيز شبكات التوزيع وتشجيع تطوير مراكز البيع الكبرى، بما يساهم في تنظيم النشاط التجاري.

وأكدت الوزيرة خلال اللقاء أهمية تعزيز التنسيق المؤسساتي بين الوزارة والوكالة لتوجيه المشاريع الاستثمارية بما ينسجم مع احتياجات السوق الوطنية، مع دعم المبادرات التي تعزز الإنتاج المحلي وتقلص الاعتماد على الاستيراد.

من جهته، أبرز المدير العام للوكالة دورها في مرافقة المشاريع الاستثمارية في مجال تموين السوق، بما يعزز قدرات الإنتاج والتوزيع ويدعم الديناميكية الاقتصادية والاستثمار المنتج في قطاع التجارة الداخلية.