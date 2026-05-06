وزارة التربية تطلق مسابقة مهنية جديدة.. هذه تفاصيلها

أعلنت وزارة التربية الوطنية عن تنظيم مسابقة مهنية “داخلية” لضمان احتياجات القطاع من المناصب الإدارية للموسم المقبل 2026-2027.

وأفاد بيان للوزارة أنه في إطار الجهود الرامية إلى ترقية المسار المهني للموظفين وتعزيز كفاءاتهم،تعلم وزارة التربية الوطنية عن فتح التسجيلات للامتحانات المهنية بعنوان سنة 2026 للالتحاق بمختلف الرتب الإدارية التابعة للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية.

وأضافت “تفتح التسجيلات في الفترة الممتدة من 07 إلى 31 ماي 2026 ، بعدد إجمالي يُقدَّر بـ 8704 منصبا ماليا ، وفق التنظيمات القانونية والتنظيمية المعمول بها، على أن تُجرى المسابقة يوم 11 جويلية 2026.”

وسيتم تسيير مختلف مراحل هذه العملية حصريًا عبر المنصة الرقمية الرسمية لوزارة التربية الوطنية https://mowadaf.education.dz انطلاقا من التسجيل وإيداع الطلبات، مرورًا بدراسة الملفات والطعون، وصولا إلى إعلان النتائج النهائية، وذلك وفق الرزنامة والآجال التنظيمية المعتمدة.

وتابع البيان “يأتي هذا الإجراء في إطار تكريس مسار الرقمنة الشاملة للإجراءات الإدارية داخل القطاع، بما يضمن تبسيط الإجراءات، وتعزيز الشفافية، وترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين، وفق القواعد التنظيمية المعمول بها.”

كما أكدت الوزارة أنه في إطار ضمان سد احتياجات القطاع من هذه المناصب الإدارية ستنظم مسابقة خارجية للالتحاق بمختلف الرتب المعنية، على أن يُعلن لاحقا عن تاريخ إجرائها وكذا كيفيات تنظيمها وشروط المشاركة فيها.