وزارة التربية تعلن فتح الأرضية الرقمية لتوظيف الأساتذة المتعاقدين

أعلنت وزارة التربية الوطنية يوم الأربعاء في بيان، عن فتح الأرضية الرقمية المخصّصة لتوظيف الأساتذة بصفة متعاقدين، استثنائيا، في انتظار إجراء مسابقة التوظيف شهر ديسمبر المقبل.

وينطلق التسجيل على المنصة الرقمية لتوظيف الأساتذة المتعاقدين، بداية من منصف نهار يوم الإثنين 25 أوت 2025، ويستمرّ إلى غاية منتصف ليل يوم الأحد 31 أوت 2025.

ويشترط في المترشحين الراغبين في التعاقد المؤقت أن يكونوا من حاملي الشهادات المطلوبة للتوظيف، مع تقديم طلباتهم للعمل كأساتذة بصفة متعاقدين مؤقتين من خلال التسجيل على المنصة الرقمية، وتحميل الوثائق التالية:

نسخة من الشهادة في التخصص المطلوب،

نسخة من بطاقة الإقامة،

وثيقة إثبات الوضعية القانونية تجاه الخدمة الوطنية سارية المفعول بتاريخ التنصيب.

ويتم تبليغ المترشحين بنتائج المعالجة الآلية لطلباتهم، عن طريق النظام المعلوماتي لقطاع التربية الوطنية، عبر حساباتهم الشخصية على ذات المنصة، ابتداء من تاريخ 4 سبتمبر 2025.

ويتعين على المترشحين المقبولين والمرتّبين في حدود المناصب المالية الشاغرة، اختيار المؤسسات التعليمية، خلال الفترة الممتدة من 4 سبتمبر إلى غاية 6 سبتمبر 2025.

على أن يتمّ إعلام المترشحين المقبولين بالمؤسسات التعليمية التي تم تعيينهم بها، عبر حساباتهم الشخصية على ذات المنصة، بتاريخ 9 سبتمبر 2025.

ويلزم المترشحون المقبولون بالالتحاق بالمؤسسات التعليمية المعيّنين بها، بتاريخ 14 سبتمبر 2025، لاستلام مقررات تعيينهم كأساتذة بصفة متعاقدين، والتوقيع على محاضر التنصيب.

ويعتبر كل مترشح مقبول لم يلتحق بالمؤسسة التعليمية المعيّن بها في أجل أقصاه 16 سبتمبر 2025، متنازلا ضمنيا عن طلب التوظيف. ويعدّ مقرر تعيينه لاغيا وعديم الأثر، مع تعيين المترشح الذي يليه في الترتيب.

وستعتمد وزارة التربية الوطنية على مبدأ التخصص في إسناد المواد، حيث يتم إسناد كل مادة فقط لحامل شهادة التخصص. وفي حالة عدم وجود التخصص، يتم اللجوء الى الشهادة الأقرب، يشير ذات البيان.

كما نشرت الوزارة على هامش بيانها، قائمة الشهادات المطلوبة لتوظيف الأساتذة المتعاقدين، في بعض الرتب الخاصة بالقطاع. ويمكن الاطلاع عليها عبر هذا الرابط.