وزارة التربية تكشف عن رزنامة الامتحانات الفصلية والإستدراكية

كشفت وزارة التربية عن رزنامة الامتحانات الفصلية والاستدراكية بالنسبة للأطوار التعليمة الثلاث خلال السنة الدراسية 2022-2023.

وأوضح بيان للوزارة أن امتحانات الفصل الأول للتعليم الإبتدائي ستكون من 06 إلى 15 ديسمبر 2022، أما امتحانات الفصل الثاني فبين 07 إلى 16 مارس 2023، ومن 28 ماي إلى 1 جوان 2023 ستكون امتحانات الفصل الثالث.

أما بالنسبة للطور المتوسط فستكون امتحانات الفصل الأول من 04 إلى 08 ديسمبر 2022، والفصل الثاني من 05 إلى 09 مارس 2023، أما امتحانات الفصل الثالث من 21 إلى 25 ماي 2023، على أن يكون الإمتحان التجريبي من 15 إلى 17 ماي 2023.

وفيما يخص التعليم الثانوي فالامتحانات الفصل الأول ستكون من 04 إلى 08 ديسمبر 2022 والفصل الثاني من 05 إلى 09 مارس 2023، أما الفصل الثالث من 21 إلى 25 ماي 2023، بينما سيُجرى الإمتحان التجريبي لشهادة البكالوريا من 14 إلى 18 ماي 2023.

وأعلنت الوزارة في بيان لها عن موعد اجراء الاختبارات الاستدراكية والتي ستجرى في الأطوار التعليمية الثلاث وفق التواريخ التالية:

1- التعليم الابتدائي: السنة الثانية،الثالثة والرابعة ابتدائي يومي 18 و19 جوان 2023.

2- التعليم المتوسط: سنوات الأولى، الثانية، الثالثة، يومي 26 و27 جوان 2023.

3- التعليم الثانوي: السنة الأولى والثانية، يومي 18 و19 جوان 2023.