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وزارة التربية تكشف عن رزنامة العطل المدرسية

الشروق أونلاين
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وزارة التربية تكشف عن رزنامة العطل المدرسية
أرشيف

أعلنت وزارة التربية، مساء الاثنين في بيان لها عن ضبط رزنامة العطل المدرسية للسنة الدراسية الجارية 2023-2024.

وحسب بيان للوزارة فقد حددت  عطلة الخريف (جميع المناطق) من مساء يوم الثلاثاء 31 أكتوبر 2023 إلى يوم الأحد 5 نوفمبر 2023 صباحا.

أما عطلة الشتاء (جميع المناطق) فتبدأ من مساء يوم الخميس 21 ديسمبر 2023 إلى يوم الأحد 7 جانفي 2024 صباحا، وعطلة الربيع (جميع المناطق) من مساء يوم الخميس 21 مارس 2024 إلى يوم الأحد 7 أفريل 2024 صباحا “.

وفيما يخص عطلة الصيف (جميع المناطق), فقد حددت بالنسبة للأساتذة ابتداء من مساء يوم الخميس 4 جويلية 2024.

أما بالنسبة للإداريين، يضيف ذات المصدر، فقد حددت بعد الانتهاء من كل العمليات المتعلقة بنهاية السنة الدراسية، بما فيها اجتماعات مجالس القبول والتوجيه، ونشر نتائج الامتحانات الرسمية وتسليم الوثائق المختلفة للتلاميذ، وكل العمليات المتعلقة بالدخول المدرسي.

وتحدّد كالتالي: أ‌- المنطقتان الأولى والثانية: ابتداء من يوم الخميس 18 جويلية 2024 مساء, ب‌- المنطقة الثالثة: ابتداء من يوم الخميس 11 جويلية 2024 مساء.

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