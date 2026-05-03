وزارة التربية تمنع الحفلات في المدارس إلا بترخيص

ضمن 4 إجراءات عملية لتفادي تكرار حادثة عين تيموشنت:

قررت وزارة التربية الوطنية منع تنظيم أي حفل أو نشاط احتفالي على مستوى المؤسسات التربوية من دون الحصول المسبق على ترخيص من مدير التربية للولاية، حرصا على صون حرمة المدارس والحفاظ على طابعها التربوي والأخلاقي، بما يتماشى مع قيم المجتمع الجزائري، وكذا لتفادي الاصطدام في المستقبل بسلوكيات وممارسات لا تنسجم بتاتا مع الرسالة التربوية للمدرسة الجزائرية، على غرار ما حدث منذ أقل من أسبوع في إحدى المتوسطات بولاية عين تيموشنت، أين تم الوقوف على حادثة مثيرة للجدل، تم على إثرها التوقيف الفوري للمسؤولين المباشرين عن تنظيم التظاهرة.

وفي مراسلة حديثة صادرة عنها بتاريخ 3 ماي الجاري، حاملة لرقم 167، وعلى خلفية الحادثة المثيرة للجدل بمتوسطة “سعيد عائشة” بولاية عين تيموشنت بتاريخ 30 أفريل الفائت، بمناسبة إحياء يوم العلم، سارعت وزارة التربية الوطنية إلى توجيه تعليمات حازمة لمديري التربية للولايات، تحثهم من خلالها على التقيد الصارم بتنفيذ مجموعة تدابير إجرائية على أرض الواقع، ويتعلق الأمر أولا بمنع تنظيم أي حفل أو نشاط احتفالي على مستوى المؤسسات التربوية من دون الحصول المسبق على ترخيص من مدير التربية للولاية.

علاوة على ذلك، فإن مديري التربية للولايات مطالبون أيضا بالتأكد وقبل منح أي ترخيص لأي مؤسسة تربوية، من أن هذه الأنشطة التربوية أو الثقافية تكتسي طابعا تربويا وثقافيا هادفا، ويكون منسجما مع القيم الوطنية ومبادئ المدرسة الجزائرية.

كما أن المديرين ملزمون بالانخراط على نطاق واسع في مسعى حصر تنظيم هذه المناسبات في الإمكانات الذاتية للمؤسسة التربوية، مع تثمين دور الفرق الفنية والنوادي التربوية النشطة بها في التأطير والتنشيط، إلى جانب السهر على ضمان تأطير هذه الأنشطة من قبل الطاقم التربوي والإداري، والحرص بذلك على احترام قواعد التنظيم والانضباط داخل المؤسسة التربوية.

وأكدت الوزارة الوصية على أن مديري التربية ملزمون بتنفيذ تعليمات مسؤول القطاع لأجل تحقيق الأهداف المرجوة، من أبرزها ضمان حسن برمجة التظاهرات التربوية والثقافية، بما يكفل انسجامها مع الأهداف التربوية والبيداغوجية للقطاع من دون الخروج عن الطابعين التربوي والثقافي.

وشددت الوصاية على أن مديري التربية مطالبون باتخاذ جميع التدابير والإجراءات الكفيلة بضمان تنفيذ محتوى التعليمة والتقيد بها بكل صرامة، بما يحفظ هيبة المؤسسة التربوية، ويصون صورة المدرسة الجزائرية ويعزز رسالتها النبيلة.

وتجدر الإشارة، إلى أنه ومنذ أقل من أسبوع، سارعت مديرية التربية لولاية عين تيموشنت، لاتخاذ إجراءات إدارية فورية على خلفية تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يوثق لحادثة مثيرة للجدل وقعت بإحدى المتوسطات، حيث جرى توقيف المديرة إلى جانب كل من ثبت مسؤوليته في تنظيم ذات النشاط.