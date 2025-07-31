وزارة التضامن تفتح باب التوظيف لصالح هذه الفئات

أعلنت وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، تحت إشراف الوزيرة الدكتورة صورية مولوجي، اليوم الخميس، عن فتح مسابقة لتوظيف 302 منصب عبر وكالة التنمية الاجتماعية، وذلك ضمن تنفيذ مخطط النشاط السنوي للوكالة لسنة 2025.

وحسب بيان للوزارة الوصية فإن المناصب المعلن عنها تشمل مختلف هياكل الوكالة، بما في ذلك الفروع الجهوية، الخلايا الجوارية للتضامن، مسيري برامج الوكالة على مستوى مديريات النشاط الاجتماعي والتضامن، ومسيري جهاز الشبكة الاجتماعية على مستوى البلديات، بالتنسيق مع الوكالة الوطنية للتشغيل.

وحددت الوزارة شروط الترشح في أن يكون المترشح جزائري الجنسية، حائزًا على شهادة في التخصصات المطلوبة، ومسجلًا لدى الوكالات المحلية للتشغيل.

ويتولى الفروع الجهوية المختصة إقليميًا توجيه الاستدعاءات للمترشحين الموجهين من طرف وكالات التشغيل، عن طريق البريد الإلكتروني أو رسالة نصية قصيرة، لتحديد موعد ومكان إجراء المسابقة.

ويجب أن يتضمن ملف الترشح: طلبًا خطيًا (يشمل العنوان، البريد الإلكتروني، ورقم الهاتف)، نسخة من بطاقة التعريف الوطنية البيومترية، نسخة من الشهادة أو المؤهل المطلوب، شهادات العمل التي تثبت الأقدمية المهنية مؤشرًا عليها من هيئة الضمان الاجتماعي بالنسبة للقطاع الخاص، شهادة ميلاد، شهادة إقامة، صورتين شمسيتين، شهادتين طبيتين (صدرية وعامة)، شهادة الحالة العائلية للمترشحين المتزوجين، وثيقة تثبت الوضعية إزاء الخدمة الوطنية، وترخيصًا بالمشاركة في المسابقة مع الالتزام بالاستقالة في حالة النجاح.

ويُفتح باب الترشح لمدة ثلاثين يومًا ابتداءً من تاريخ 3 أوت 2025، وللاطلاع على تفاصيل التخصصات المطلوبة وشروط التوظيف، يمكن زيارة الرابط التالي: https://drive.google.com.