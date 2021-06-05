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العرض الأول لـ "أبو ليلى" في 23 جوان الجاري

وزارة الثقافة ترفع الحظر عن فيلم “بابيشا”

زهية منصر
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وزارة الثقافة ترفع الحظر عن فيلم “بابيشا”

برمج المركز الجزائري لتطوير السينما العرض الأول الوطني لفيلم أبو ليلى في 23 جوان الجاري. وهذا في إطار العروض التي ينظمها المركز الجزائري لتطوير السينما لسلسلة من الأفلام بعضها جديد وأخرى عرفت مشاكل إنتاجية أو تقنية عالقة.

وقد انتهى المركز إلى تصفية ملفاتها. وفي هذا الإطار، ينتظر أن ترفع وزارة الثقافة الحظر عن فيلم بابيشا لمونيا مدور. وهذا بعد رحلة ناجحة في المهرجانات والقاعات الدولية، خرجت خلالها هذه الأعمال من الحظر الذي كان مفروضا عليها في الجزائر في الترويج التجاري، فقد صنف مثلا فيلم أبو ليلى من بين أفضل 10 أفلام في العالم العربي لسنة 2019.

منن جهة أخرى، ينظم المركز الجزائري لتطوير السينما عروضا تجارية لفيلم ياسمين شويخ إلى آخر الزمان وفيلم الجنية لعبد الكريم بهلول وفيلم دم الذئاب لعمار السي فضيل ومجموعة من الأفلام الأخرى ينتظر أن يفصل فيها المركز الجزائري لتطوير السينما.

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