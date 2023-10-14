-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

وزارة الثقافة: تعليق كل النشاطات الاحتفالية تضامنا مع الشعب الفلسطيني

الشروق أونلاين
  • 107
  • 0
وزارة الثقافة: تعليق كل النشاطات الاحتفالية تضامنا مع الشعب الفلسطيني

قررت وزارة الثقافة والفنون الجزائرية، في بيان لها، تعليق كل النشاطات الاحتفالية التي كانت مبرمجة وتأجيلها إلى وقت لاحق، تضامنا مع الشعب الفلسطني وعائلات الشهداء. 

وجاء في بيان وزارة الثقافة الجزائرية:

نظرا للوضع المأساوي الذي تشهده مدينة غزة الباسلة جراء الإعتداءات الهمجية والتدمير الشامل. والتقتيل الوحشي على أبناء شعبنا الفلسطيني الصامد. والذي يخلف يوميا المئات من الضحايا العزل، فقد قررت وزارة الثقافة والفنون تعليق كل النشاطات الإحتفالية التي كانت مبرمجة. وتأجيلها إلى وقت لاحق تعبيرا عن التضامن الكامل مع الإخوة الفلسطنيين وعائلات الشهداء

وتقدمت وزيرة الثقاففة صورية مولوجي – حسب البيان – “أصالة عنها وباسم كل المثقفين والفنانين الجزائريين بخالص عبارات التعازي والمواساة للشعب الفلسطيني”.

وعبرت مولوجي “عن التضامن الكامل لمثقفي وفناني الجزائر مع الشعب الفلسطيني الشقيق ومقاومته الباسلة عاشت فلسطين حرة أبية والمجد والخلود لشهداء غزة”.

مقالات ذات صلة
مجلس قضاء قسنطينة ينظر هذا الخميس في قضية ميناء سكيكدة

مجلس قضاء قسنطينة ينظر هذا الخميس في قضية ميناء سكيكدة

وزير الخارجية الجزائري يبرز 5 حقائق حول الوضع في فلسطين

وزير الخارجية الجزائري يبرز 5 حقائق حول الوضع في فلسطين

حملة تبرع لفائدة الشعب الفلسطيني من تنظيم الشروق وحنبعل التونسية

حملة تبرع لفائدة الشعب الفلسطيني من تنظيم الشروق وحنبعل التونسية

عمرة موظفي وأرامل مستخدمي التربية بداية من نوفمبر

عمرة موظفي وأرامل مستخدمي التربية بداية من نوفمبر

الداخلية ترخص لـ”الأفلان” بعقد اجتماع اللجنة المركزية

الداخلية ترخص لـ”الأفلان” بعقد اجتماع اللجنة المركزية

الرئيس تبون يشرف على تنصيب 9 مستشارين في الرئاسة

الرئيس تبون يشرف على تنصيب 9 مستشارين في الرئاسة

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد