وزارة الثقافة: تعليق كل النشاطات الاحتفالية تضامنا مع الشعب الفلسطيني

قررت وزارة الثقافة والفنون الجزائرية، في بيان لها، تعليق كل النشاطات الاحتفالية التي كانت مبرمجة وتأجيلها إلى وقت لاحق، تضامنا مع الشعب الفلسطني وعائلات الشهداء.

وجاء في بيان وزارة الثقافة الجزائرية:

نظرا للوضع المأساوي الذي تشهده مدينة غزة الباسلة جراء الإعتداءات الهمجية والتدمير الشامل. والتقتيل الوحشي على أبناء شعبنا الفلسطيني الصامد. والذي يخلف يوميا المئات من الضحايا العزل، فقد قررت وزارة الثقافة والفنون تعليق كل النشاطات الإحتفالية التي كانت مبرمجة. وتأجيلها إلى وقت لاحق تعبيرا عن التضامن الكامل مع الإخوة الفلسطنيين وعائلات الشهداء

وتقدمت وزيرة الثقاففة صورية مولوجي – حسب البيان – “أصالة عنها وباسم كل المثقفين والفنانين الجزائريين بخالص عبارات التعازي والمواساة للشعب الفلسطيني”.

وعبرت مولوجي “عن التضامن الكامل لمثقفي وفناني الجزائر مع الشعب الفلسطيني الشقيق ومقاومته الباسلة عاشت فلسطين حرة أبية والمجد والخلود لشهداء غزة”.